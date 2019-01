Jurrie Koolhof op 59-jarige leeftijd overleden, oud-PSV'er was al enige tijd ziek

EINDHOVEN - Jurrie Koolhof is maandagmiddag op 59-jarige leeftijd overleden. De oud-spits van PSV was al enige tijd ziek.

Koolhof was tussen 1978 en 1994 actief in het betaald voetbal en speelde daarvan vijf jaar voor PSV. Bij de Eindhovense voetbalclub kwam hij in 106 wedstrijden tot 69 doelpunten.

Oud-teamgenoot Willy van der Kerkhof herinnert Koolhof zich als een eigenwijze spits. "Het was voor ons echt een aanwinst die veel belangrijke doelpunten heeft gemaakt. Het was een echte spits, die eigenwijs en egoïstisch was."

Curieus moment

Koolhof had bijna 70 doelpunten gemaakt voor PSV, ware het niet dat het slechte weer ontzettend veel invloed had op de poging van Koolhof tegen Helmond Sport die hieronder nog eens te zien. Hij was al aan het juichen, maar door de blubber ging de bal niet het doel in. Ook voor Van der Kerkhof was dat een moment om nooit meer te vergeten. "Dat blijft zijn mooiste PSV-moment voor mij. Dat was zo uniek."

Koolhof kwam ook nog vijf keer uit voor het Nederlands elftal.

Bekijk hieronder het bekendste net-niet-doelpunt.