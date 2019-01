Deel dit artikel:













Omroep Brabant op FM maandagnacht even uit de lucht De zendertoren van Omroep Brabant in Roosendaal (foto: Broadcast Partners).

EINDHOVEN - Omroep Brabant Radio zal in de nacht van maandag of dinsdag op de diverse FM-frequenties voor korte tijd uit de lucht zijn. Dit komt, omdat er nieuwe zendapparatuur in gebruik wordt genomen. De overgang gebeurt tussen 00.30 en 6.00 uur in de nacht, gedurende verschillende tijdstippen.

Geschreven door Hans Janssen

Als gevolg hiervan zal het FM-ethersignaal per zender gedurende tien tot vijftien minuten worden onderbroken. De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor mensen die luisteren via de kabel, DAB+ of de internet(stream). De frequenties blijven gelijk:

West-Brabant FM 91.0

Midden-Brabant FM 91.9

Noordoost-Brabant FM 95.8

Zuidoost-Brabant FM 87.6