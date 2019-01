'Hij mag snel terugkomen', beterschapswensen voor 'Schreeuwjezus' Arnol Kox na hartoperatie

Arnol is geopereerd aan zijn hart. En dat was geen kleine operatie. Hij kreeg maar liefst vier omleidingen. Daarom is hij dus al een aantal weken niet meer in de binnenstad te zien. De mensen in de stad wensen hem dan ook heel veel beterschap.

'Ik zet alles op Facebook'

Maar wie denkt dat Arnol nu niet zijn spreuken de wereld in schreeuwt, heeft het mis. Hij gaat mee met zijn tijd en plaatst alles gewoon op Facebook. Daar stromen de berichtjes met beterschap binnen.

Facebook is nu een tijdelijke oplossing om 'het Woord' te kunnen verkondigen. Maar dat is tijdelijk want de prediker wil niets liever dan terug de straat op. "Liever vandaag dan morgen", laat hij weten.

De zegen

En dat hij niet kan wachten om weer onder de mensen te komen, bewijst hij maandag nog even. Onze verslaggever kreeg alvast de zegen.