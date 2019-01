Reünie Krezip is een feit, band treedt op tijdens Pinkpop en in Ziggo Dome

TILBURG - Fans vermoedden het al, maar nu is het zeker: Krezip maakt een comeback met onder andere een optreden tijdens Pinkpop. Dat heeft de band maandagavond bekendgemaakt op hun website. Ook staan ze in oktober van dit jaar met een show in Ziggo Dome.

Op zaterdag 26 oktober staat Krezip eenmalig in de Amsterdamse concertzaal. De kaartverkoop begint aanstaande vrijdag al.

De geruchtenmachine draaide de afgelopen dagen op volle toeren. Want op de website van Krezip werd groot afgeteld, maar naar wat? Het hoge woord is er maandagavond eindelijk uit, tot grote vreugde van de fans.

Superfan Mari van den Anker is heel blij met het nieuws. Hij volgt de band al sinds het begin en ging naar tientallen shows van Krezip in binnen- en buitenland. "Cool man, echt leuk! Maar niet meer shows? Da's toch jammer", zegt hij. Ondanks die kleine teleurstelling, is Mari er zeker bij dit jaar.

Nog één keer

Na tien jaar afwezigheid gaat de band het 'nog één keer doen'. In 2019 vallen alle getallen op hun plek. “Het is tien jaar geleden dat Krezip stopte en Pinkpop bestaat dit jaar vijftig jaar. Een reünie voor ons veertigste, hoe cool is dat?! Let’s fucking celebrate”, aldus zangeres Jacqueline Govaert. “We willen het leven vieren, het feit dat we tien jaar ouder zijn, allemaal gezond en nog steeds vrienden. We willen nog één keer al onze songs spelen, op Pinkpop en het jaar afsluiten in de Ziggo Dome!”