Na HUTS-filmpje dat viral ging nodigt Natasja Fashion zangers uit om 'feestje te bouwen' in Boxtel

BOXTEL - Het succes van het HUTS-filmpje dat viral ging smaakt naar meer voor Natasja Fashion uit Boxtel. De eigenaresse van de kledingzaak, Natasja Willems, heeft de artiesten van het originele nummer, de jongens van The Blockparty & Esko, uitgenodigd om 'een gezellig feestje te bouwen'.

Natasja Willems heeft haar eigen kledingzaak en ze vindt het razend populaire nummer ‘geweldig’. Daarom liet ze een aantal shirtjes bedrukken met de tekst ‘HUTS’ en maakte ze in een paar minuten zelf een promofilmpje. Drie dagen later is het filmpje al meer dan een miljoen keer bekeken op Facebook. “Ik had niet gedacht dat dit zo viral zou gaan”, zegt ze.

Ze speelt er wel op in met haar kledingwinkel. Komend weekend kunnen mensen er zelfs hun eigen HUTS-kleding laten bedrukken. Nu half Nederland de winkel in Boxtel kent, zou ze ook graag de jongens van The Blockparty & Esko ontvangen in Boxtel.