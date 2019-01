Stéphane Kox stapje dichter bij Formule 1 voor vrouwen: ‘Concurrentie is heel groot’

EINDHOVEN - Stéphane Kox maakt nog altijd kans op een stoeltje in de nieuwe raceklasse voor vrouwen, de zogeheten Formule W. De de dochter van de bekende autoracer Peter Kox. bereikte samen met 27 andere coureurs de volgende ronde tijdens selectiedagen in Oostenrijk.

Uiteindelijk zullen 18 coureurs een startbewijs krijgen voor de Formule W. Stéphane zat afgelopen vijf dagen in een selectieprocedure met daarin 54 meisjes van over de hele wereld.

'Professioneel assessment'

“We moesten een heel assessment doorlopen”, vertelt de 25-jarige Eindhovense dinsdagochtend in het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant. “Het was allemaal heel professioneel.”

“Uiteindelijk werden er van die 54 meisjes 28 uitgekozen die verder gaan. Ik ben super blij dat ik er daar één van ben.”



'Alles op alles zetten'

Maar Kox is er nog niet. Voor de Formule W zijn slechts 18 stoelen te vergeven. Tien racers zullen dus nog gaan afvallen. “In maart gaan we rijden met een Formule 3-auto. En dan gaan ze kijken hoe je het daarin doet”, aldus Kox

“Ja, de concurrentie is groot. Dit weekend was ik onder de indruk van wat ik om me heen zag. Ik weet: het komt me niet aanwaaien. Maar ik weet ook hoe graag ik dit wil, dus ik ga alles op alles zetten om bij die laatste achttien te komen!”