Grote brand in loods met bussen van Maaskant Reizen in Lith, rook in wijde omgeving te zien Foto: Gabor Heeres / SQ Vision Foto: Johan Schel Foto: Charles Mallo / SQ Vision Mediaprodukties Foto: Charles Mallo / SQ Vision Mediaprodukties

LITH - Er woedt dinsdagochtend een grote brand bij Maaskant Reizen aan de Mr. Van Coothstraat in Lith. Het gaat volgens een woordvoerder van de brandweer om een brand in een loods waar bussen staan. Volgens de politie is de brand overgeslagen naar het kantoor van het bedrijf. Er is sprake van veel schade. Er zou geen sprake van gewonden zijn.

Geschreven door Sandra Kagie

Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren gesloten te houden. Er is sprake van heel veel rook. De rook is in de wijde omgeving te zien. Het is niet duidelijk hoeveel bussen er in de loods staan. Volgens een omstander zijn er rond halftien drie bussen naar buiten gereden. Hoeveel bussen er nog in de loods staan, is dus niet duidelijk. LEES OOK: Ooggetuige over brand bij Maaskant Reizen in Lith: 'Er was geen redden meer aan'







De Van Coothstraat in Lith is afgesloten voor verkeer. Omstanders worden op grote afstand gehouden. Diverse korpsen zijn opgeroepen om de brand te blussen.