Zeer grote brand Maaskant Reizen in Lith: acht bussen verwoest [DRONEBEELDEN]

Behalve het bedrijf zelf werden omliggende huizen ontruimd. Dit had met name te maken met de rook die over het dorp trok. De rook was lange tijd in de wijde omtrek te zien. Rond een uur is het sein brand meester gegeven. De brandweer is naar verwachting nog wel heel de dag bezig met nablussen.

Rond elf uur leek de brandweer volgens Richard Smits, directeur/eigenaar van Maaskant Reizen, de situatie wel onder controle te hebben. De rook was op dat moment al veel minder. "We hebben zes bussen kunnen redden", gaf hij aan. Een aantal bussen was rond tien voor negen, toen de brand werd ontdekt, al onderweg. Deze ontsprongen zo de brand.

Volgens de directeur van het bedrijf ligt er onder het gebouw een dieseltank. "Deze is veilig", zei hij. Verder was hij vooral blij dat er geen gewonden zijn gevallen. Er waren rond negen uur, toen de brand ontstond, volgens hem ongeveer tien mensen op het bedrijf aanwezig. Smits heeft geen idee hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

Ramen en deuren dicht

Het advies aan omwonenden was om ramen en deuren gesloten te houden. In de loop van de ochtend werd een NL-Alert verstuurd, omdat bij de brand mogelijk asbest is vrijgekomen. Na onderzoek bleek dit niet het geval te zijn.

LEES OOK: Ooggetuige over brand bij Maaskant Reizen in Lith: 'Er was geen redden meer aan'

De Van Coothstraat in Lith was afgesloten voor verkeer. Omstanders werden op grote afstand gehouden. Diverse korpsen werden opgeroepen om de brand te blussen.