Oss bedrijf legt basis voor vaccin tegen Q-koorts

OSS - Een vaccin tegen Q-koorts is een stap dichterbij. Het Osse bedrijf Innatoss zegt dat ze de basis heeft gelegd voor een vaccin tegen Q-koorts. Het bedrijf deed drie jaar onderzoek en werkte samen met de Amerikaanse Defensie en een ziekenhuis in Massachusetts (VS). Ook leverden vrijwilligers uit Herpen een belangrijke bijdrage.

Q-koorts brak in 2007 uit bij een geitenboerderij in Herpen. Naar schatting raakten 45.000 mensen besmet met de bacterie die Q-koorts veroorzaakt. Aan de ziekte zijn inmiddels 95 mensen overleden.

'Vaccin in Australië'

Volgens voormalig GGD-arts Jos van de Sande bestaat er al een vaccin tegen Q-koorts, in Australië. "Maar dat is hier niet erkend. Het wordt alleen gebruikt bij risicogroepen, zoals boeren of mensen die in slachterijen werken."



De resultaten van het onderzoek van Innatoss gaat het ziekenhuis in Massachusetts gebruiken om een goed werkend vaccin tegen Q-koorts te kunnen ontwikkelen. Maarten van der Zanden, commercieel directeur van Innatoss, verwacht dat als alles meezit er binnen vier jaar een vaccin via de huisarts te krijgen is.

Een vaccin kan mensen vooraf beschermen tegen Q-koorts. Het is dus geen medicijn dat patiënten met Q-koorts geneest.

GGD-arts Van der Sande weet niet of er een verschil is tussen het Australische vaccin en dat van Innatos. Hij stelt ook vragen bij de toepassing: "Je vaccineert mensen tegen iets dat onmogelijk is te voorkomen, zoals de mazelen. Dat is bij Q-koorts niet het geval."