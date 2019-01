Vijf mannen opgepakt voor stelen en strippen tientallen auto's in en rond Den Bosch

DEN BOSCH - Na enkele maanden van onderzoek naar grootschalige autodiefstal in de gemeente Den Bosch, heeft de politie dinsdagochtend om zeven uur vijf mannen in hun huizen aangehouden. Ze zijn tussen de 25 en 46 jaar oud en komen uit den Bosch en Rosmalen.

De huizen van de opgepakte mannen (25, 27, 34, 35, 46) worden doorzocht, net als een paar andere locaties. De mannen zelf zijn vastgezet en worden verhoord. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden in deze zaak.

Veel Volkswagens gestolen

In de loop van 2018 viel op dat er meer auto's en auto-onderdelen werden gestolen dan anders in de gemeente Den Bosch. Vooral Volkswagens bleken 'populair'. Soms werden complete auto's gestolen, in veel andere gevallen werden auto's volledig gestript en de onderdelen meegenomen. Vaak in het holst van de nacht werden dan koplampen, airbags en bumpers gestolen.

Er volgde een onderzoek waarbij een groep mannen uit den Bosch in beeld kwam. De recherche laat weten: "De groep wordt in ieder geval gelinkt aan zeker twintig diefstallen, maar mogelijk zijn de mannen verantwoordelijk voor meer diefstallen."

Ook in Waalwijk slag geslagen

De mannen worden ook verdacht van het stelen van auto-onderdelen buiten de Bossche gemeentegrenzen. Halverwege december van het afgelopen jaar werden op de Oude Maasweg in Waalwijk drie gestolen auto's gevonden. De airbags, wielen en de motorkappen van de auto's ontbraken. De politie denkt dat het aangehouden vijftal verantwoordelijk zijn.

De politie hield de groep een tijd lang in de gaten en ontdekte dat ze vaak te vinden waren in garages en loodsen in en om Den Bosch. Daar stripten de mannen de auto's . De afgelopen weken huurden ze een loods in het buitengebied. Op 23 januari viel de politie daar binnen en werden drie auto's en verschillende onderdelen in beslag genomen.