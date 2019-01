Mannen krijgen lichte straffen voor cokesmokkel en hoeven rekening voor bananen niet te betalen

ZWOLLE - De rechtbank heeft twee mannen uit Roosendaal en Breda opvallend lichte straffen opgelegd voor de smokkel van 3800 kilo coke. Ze hoeven ook de bananen niet te betalen waar de drugs tussen zaten verstopt.

Het duo liep in de herfst van 2017 tegen de lamp nadat de douane in Antwerpen had ontdekt dat er drugs verstopt zaten in een zeecontainer. De straatwaarde: 100 miljoen euro.

De Roosendaalse chauffeur (41) kreeg van de rechter negen maanden. Er was negen jaar geëist. En de Bredanaar (57) van de loods kreeg negen maanden cel in plaats van zes jaar die was geëist. Het OM was al van oordeel dat ze geen organisatoren waren, maar wel een wezenlijk aandeel hadden.

Iets leuks

De chauffeur was kort voor het drugstransport bij een tankstation in Antwerpen benaderd om 'even ergens te stoppen'. Hij zou daar ook iets leuks aan overhouden. De Roosendaler kreeg vervolgens een mobieltje voor verdere instructies. Bij het lossen van de container in Breda greep de politie in.

Bij de loods werd ook een man uit Oosterhout opgepakt. Die zei dat hij was benaderd door iemand die hij kende van lang geleden en dat hij gevraagd was om wat pallets op te slaan. De Oosterhouter zei dat hij bang was.

Medeplichtigheid

Het OM noemde het gedrag van beide verdachten 'medeplegen van cokesmokkel', maar de rechtbank vindt dat hun rol beperkter was en noemt het medeplichtigheid. De conclusie van de rechtbank is dat de Roosendaler en Bredanaar wisten van de drugssmokkel. Maar vanwege de kleine rol moest de straf daarom veel lager uitvallen.

Van de negen maanden cel zijn vier maanden voorwaardelijk opgelegd. Die moeten ze alsnog uitzitten als ze binnen drie jaar weer de fout in gaan. Omdat ze al ongeveer vijf maanden in voorarrest zaten, hoeven ze niet meer terug de cel in.

Claim voor bananen

Het fruitimportbedrijf kon niks meer met de bananen en claimde de kosten van 15.000 euro bij het duo. Maar de rechtbank verwijst ze door naar de civiele rechter.