Kinderboekenschrijver Anja geeft taalles op basisschool in Helmond: 'Dit is heel bijzonder'

Het is muisstil als Anja voor groep zes gaat staan. Want een echte schrijfster voor de klas, dat is natuurlijk een hele eer. Hailey zit glunderend in de klas. "Dit vind ik echt leuk en heel bijzonder." Klasgenoot Marouan vult aan: "En ook een beetje spannend."

Er ontstaan mooie dingen

Vereijken is voor een half jaar schoolschrijver op de Helmondse basisschool. Ze wil de kinderen enthousiast maken om meer te gaan lezen en schrijven. "Taal is overal. Het zit in alles. Dus daar kan je heel veel mee. We gaan aan de slag met hele kleine schrijfoefeningen tot het schrijven van verhalen."

Ze is zich ervan bewust dat niet iedereen taal even leuk vindt. "Het is ook niet voor iedereen even makkelijk, dus je moet kinderen soms over een drempel heen helpen. Maar als je het op een speelse manier doet, krijgen ze er echt plezier in. Dan ontstaan er vaak hele mooie dingen."

Een beetje leuker

De kinderen krijgen bijvoorbeeld de opdracht om een tekening te maken en een paar zinnen op te schrijven over het personage. Indi: "Deze juf kan leuke dingen verzinnen. Ik hou wel van schrijven." Marouan: "Ik denk dat ik lezen en schrijven hierdoor wel een beetje leuker ga vinden."

Bekijk de video en lees daarna verder.

Ook klasgenoot Sami zit tijdens de eerste opdracht meteen al enthousiast te schrijven. "We mogen leuke dingen doen en het lukt al best goed."

Talent

Op de vraag of er talent in deze klas zit, antwoordt Anja stellig: "Ja, als ik nu rondloop denk ik zeker van wel. Ik hoop dat we nog veel gaan horen van deze klas."