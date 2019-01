Boer Wilco verhuurde zijn schuur aan de drugsmaffia: justitie eist jaar celstraf

BREDA - Kalverboer Wilco uit Baarle-Nassau moet als het aan justitie ligt een jaar de cel in omdat hij een drugslab toeliet in zijn schuur in Baarle-Nassau. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk, als stok achter de deur.

Hij zou volgens het OM zijn schuur aan het Gorpeind in Baarle-Nassau hebben verhuurd voor de productie van speed. Dat lab heeft volgens experts bestaan tussen 1 januari 2015 en 19 januari 2017. Zelf drugs maken deed hij niet. Zijn DNA is nergens gevonden in het lab. "Hij was niet de mastermind, maar wel een onmisbare schakel", zei de officier van justitie.

De ellende begon ergens in 2015 toen Wilco (44) een man ontmoette in het ziekenhuis in Breda. "Er kwam iemand bij met zitten die vertelde me dat hij was afgekeurd en een hobbyruimte zocht."

Deze 'Sjang of Sjeng', was een Tilburger die vertelde dat hij longkanker had en nog twee maanden te leven had. Hij wilde meubels opknappen in de schuur, legde Wilco dinsdag uit in de rechtszaal in Breda.

Pistool op zijn hoofd

"Ik kreeg een keer 200 euro cash. Maar niks op papier en geen telefoonnummer." Op een nacht in september 2016 hoorde Wilco een verdacht geluid bij de schuur en ging hij uit bed.

"Ik zag een auto staan. Ik riep. Zag zaklampen. En dan pakken ze je vast, en daar word je niet vrolijk van. Hij zei: 'rustig aan', en hij duwde een pistool tegen mijn hoofd. Hij vroeg me naar binnen te gaan en zei ook: 'want je hebt vrouw en kinderen en daar kan elke dag wat mee gebeuren'", vertelde Wilco in tranen in de rechtszaal.

Wilco zegt dat hij twee keer voor het politiebureau heeft gestaan om te melden dat er iets aan de hand was. Maar 'ik durfde niet'.

Milieucrimineel

Het lab werd ontdekt na een anonieme tip. Bovendien waren er verdachte chemische lozingen op de riolering in de buurt. Dat was in april 2016 ook al een keer gebeurd en in januari 2017 wees alles naar zijn adres. "Hoe komen jullie daarbij?", zei Wilco verbaasd in de rechtszaal dinsdag. Het steekt hem nog het meest dat iedereen hem in de buurt als milieucrimineel ziet.

"Ik heb nooit wat geroken", zei Wilco. Ook klanten van Wilco zeiden nooit iets te hebben gemerkt. De rechtbank vroeg of hij achteraf gezien wat nieuwsgieriger had moeten zijn. "Ik ben gewoon te druk."

Stank

In de rechtszaal was een politiespecialist van de landelijke faciliteit ondersteuning ontmantelen (LFO). Hij legde uit wat hij precies aantrof en hoe het onderzoek verliep. "Amfetaminelabs stinken. Daarom zijn ze vaak in het buitengebied gevestigd." Het lab was niet in werking toen de politie binnenviel.

De expert kon ook aan de roest op het interieur, zoals bij de deurklink, zien dat het lab lang actief is geweest. Voor de productie van speed wordt zoutzuur en zwavelzuur gebruikt en dat tast langzaam alles aan wat er binnen is. De expert noemde het lab 'niet echt professioneel'.

Er is zeker drie keer geproduceerd, zegt het OM. Maar vermoedelijk vaker, gezien de sporen. "Op zeer grote schaal", voegde de officier van justitie daaraan toe.

Liters met chemische stoffen

Het lab stond te vol met vaten. Er stonden alleen al 170 jerrycans, 10.000 liter aan afvalstoffen in totaal. Op basis daarvan is uitgerekend dat dat al goed was voor zo'n drie miljoen euro aan speed.

Wat er verdween in het riool is nooit achterhaald. Volgens het OM moest dit uit het lab van Wilco vandaan zijn gekomen omdat alle boerderijen zijn bezocht en gecontroleerd. Er werden geen andere labs gevonden. Voor de milieuvervuiling via het riool is Wilco niet aangeklaagd.

'Vrijspraak'

Boer Wilco zat vijf dagen in voorarrest en hij heeft geen strafblad. Hij is erg voorzichtig geworden. "Er komt geen enkele vreemde meer op het erf."

Zijn advocaat vroeg om geen straf op te leggen, wegens psychische overmacht "Hij wist het niet meer". De rechtbank gaat alles beoordelen en doet op 12 februari uitspraak.

Het gaat niet best met Wilco. Hij kwakkelt met zijn gezondheid na twee niertransplantaties. Ook zijn bedrijf loopt slecht. Daarvoor ging het 'perfect'. Maar nu is hij is klanten kwijt. Niemand wil Wilco's mest nog.