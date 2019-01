Deel dit artikel:













Tipgever wist van doden in Belgisch drugslab en belde anoniem naar Eindhovense meldkamer Foto: Jozef Bijnen/SQ Vision

EINDHOVEN - De tipgever die de Eindhovense meldkamer attendeerde op een drugslab in het Belgische Eksel liet doorschemeren dat er 'mogelijk lichamen in het pand zouden liggen'. Dat meldt justitie in België aan Omroep Brabant.

Geschreven door Ron Vorstermans

In de nacht van maandag op dinsdag vond de politie drie lichamen in het pand. In de loods werden synthetische drugs geproduceerd. Het parket in België bevestigt dat ‘een anonieme beller’ contact opnam met de meldkamer in Eindhoven. LEES OOK: Drie doden gevonden in Belgisch drugslab na tip uit Eindhoven “De beller zei dat er overleden personen in het pand konden liggen”, aldus een woordvoerder van het parket. Volgens de woordvoerder loopt er een onderzoek naar de identiteit van de beller. Ook is het nog onduidelijk wie de slachtoffers zijn. Hun afkomst kon volgens het parket nog niet worden vastgesteld. Hulpdiensten ter plaatse

Bij aankomst konden de hulpdiensten niets meer voor de slachtoffers betekenen. Vermoedelijk kwam het drietal om het leven door het inademen van giftige stoffen. De gemeente Hechtel-Eksel ligt circa dertig kilometer ten zuiden van Eindhoven. De lichamen zijn inmiddels weggehaald, maar de politie is nog steeds ter plaatse en druk bezig met onderzoek.