'Binnen 2,5 minuut was onze winkel geplunderd', inbraak bij damesmodezaak Vata Moda in Steenbergen

TILBURG - Inbrekers hebben dinsdagochtend damesmodezaak Vata Moda in Steenbergen leeggeroofd. "Een laffe daad, we zijn pas zes weken open", zegt storemanager Meagaen Simon.

De inbraak aan de Kaaistraat gebeurde rond vijf uur. Op camerabeelden is te zien dat vijf daders met flinke kracht de deur forceerden. "Binnen tweeënhalve minuut hadden ze vrijwel alle kledingstukken van de rekken getrokken en in een witte bus geladen", vertelt Simon.

Schade

De dieven namen voor zo'n twintigduizend euro aan kleding mee. Simon: "We verkopen kleding uit het middensegment, anders was de schade zeker anderhalf tot twee ton geweest."

De storemanager vindt het dan ook maar een vreemd verhaal. "Je zou denken dat ze de duurdere winkels opzoeken. Misschien dat de inbrekers op onze luxe uitstraling zijn afgekomen." De winkel die in december werd geopend, was nog niet voorzien van een rolluik. Dat zou binnenkort komen.

Niet kapot

De winkel was dinsdag de hele dag gesloten om de schade op te nemen en opnieuw in te richten. "Gelukkig is er niets kapot gemaakt. De televisies aan de muren hangen er bijvoorbeeld nog."

Verwacht wordt dat klanten woensdag weer in de modezaak terecht kunnen. "In het magazijn ligt nog wat voorraad en binnenkort komt ook de zomercollectie binnen. Wij gaan niet bij de pakken neer zitten", aldus de storemanager.

Camera's

De politie is een onderzoek begonnen. De daders zijn door bewakingscamera's vastgelegd. Op de facebookpagina van Vata Moda staan foto's van de inbraak.