‘NAC heeft op het eerste oog goed gehandeld op transfermarkt, maar mist nog een centrale verdediger'

NAC haalde tot nu toe rechtsback Khalid Karami (huurbasis), middenvelder Ramon Pascal Lundqvist, aanvaller Sullay Kaikai en linksback Alex Gersbach. “Dat zijn op het eerste oog prima aankopen”, zegt voormalig NAC-keeper John Karelse. “Ze vielen op in de tweede helft van het duel met ADO Den Haag, dat stemde mij tevreden.”

Tekst gaat verder onder de Instagrampost.

Het feit dat NAC nog geen centrale verdediger wist te strikken, is volgens sportjournalist en NAC-fan Sjoerd Mossou een groot gemis.“Het duo Menno Koch-Karol Mets is gewoon niet sterk genoeg. Ze zijn kwetsbaar en onzeker. Het feit er afgelopen zomer geen centrale verdediger bijkwam vond ik al een blunder, want dit probleem had in juli al opgelost kunnen zijn.” Mossou denkt dat de aanvoerdersband op dit moment niet geschikt is voor de 25-jarige Koch. “Keurige jongen, prima prof, maar hij heeft het al druk genoeg met zijn eigen spel. Mitchell te Vrede is de natuurlijke leider van dit team.’’

‘Goed gehandeld’

Karelse is het eens met Mossou en vindt dat het team van Mitchell van der Gaag baat heeft bij een sterke mandekker “NAC krijgt gewoon te veel doelpunten tegen dit seizoen”, zegt hij. “Maar verder heeft het technisch hart op het eerste oog prima gehandeld op de transfermarkt. En dat is knap, want tijdens de winterse transferperiode is het niet makkelijk om spelers aan te trekken.”

Volgens Mossou is de hand van Pierre van Hooijdonk, die sinds november onderdeel uitmaakt van het technisch hart, zichtbaar. De sportjournalist denkt dat Van Hooijdonk een belangrijke kracht is die een prominente rol speelt in het technische hart. Samen met onder meer trainer Mitchell van der Gaag.

LEES OOK: Familieman Ramon Pascal Lundqvist weet dat hij bij NAC moet presteren om zijn doelen te bereiken

Indruk

Van de vier aanwinsten die er al zijn, maakt Ramon Pascal Lundqvist de meeste indruk. “Dat is echt een prima speler”, zegt Mossou. “Hij is de creatieve middenvelder die NAC miste en hij is eigendom van NAC, waardoor de club wellicht op den duur nog iets aan hem kan verdienen.” Ook Karelse is content met de Zweedse aankoop. “Hij heeft een goed moyenne in de Eerste Divisie en hij liet zich in de afgelopen wedstrijd van zijn positieve kant zien.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Wat rest is nu dat NAC punten moeten halen om de weg omhoog weer te vinden. Karelse is van mening dat NAC zich handhaaft in de eredivisie. “Daar ga ik wel vanuit, ja. De juiste formatie moet nog worden gevonden, maar als ze de lijn van de tweede helft tegen ADO doorzetten, verwacht ik dat ze het redden.” Mossou is wat sceptischer wat dat betreft. “Ik heb er een hard hoofd in. De concurrentie pakt nu ook al veel punten en heeft niet stil gezeten. Het wordt een moeilijk verhaal.”

NAC speelt aankomende vrijdag om 20.00 uur de degradatiekraker uit bij De Graafschap.