Familieman Ramon Pascal Lundqvist weet dat hij bij NAC moet presteren om zijn doelen te bereiken

Telkens als het over zijn familie gaat, veert Ramon Pascal, zoals hij graag genoemd wil worden, op. Zijn familie heeft een speciale plek in zijn hart. Ze helpen hem en geven hem advies, zo ook toen hij in zijn periode bij PSV voor de tweede keer in korte tijd zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie. “Dat was een ongelooflijke mentale knap”, blikt hij nu terug.

'Toen ik drie jaar was, ben ik al begonnen met voetballen' - Ramon Pascal Lundqvist.

Mentaal zwaar

“Ik wilde toen per se terug naar Zweden om bij mijn familie te zijn. Gelukkig werkte de club daarin mee.” Ramon Pascal verbleef maar twee dagen in zijn ouderlijk huis, maar dat was meer dan genoeg voor hem. “Ik kreeg toen weer zo’n boost, terwijl ik er daarvoor helemaal doorheen zat. Ik snapte het niet. Waarom moest dit mij nou weer overkomen? Gelukkig stelde mijn familie me toen gerust. Dat hielp enorm en zo kon ik er weer tegen aan", zo zegt de nieuwe NAC-aanwinst die afgelopen zondag in het met 2-0 verloren duel met Willem II zijn debuut maakte.

Familie en voetbal. Dat zijn de twee dingen waar Ramon Pascal voor leeft. “Ik ben op mijn derde begonnen met voetballen, omdat mijn twee jaar oudere broer op voetbal ging. Voor mij hadden ze nog geen team, dus deed ik met zijn team mee.” Daarmee begon de voetballoopbaan van een jongen die opgroeide in het Zweedse Kalmar. Op een gegeven moment zou Ramon Pascal teruggezet worden naar zijn leeftijdsgenoten. “Maar dat wilde ik niet. Ik wilde bij mijn broer blijven en gelukkig mocht dat. Ik heb er ongelooflijk veel van geleerd dat ik altijd met oudere jongens voetbalde.”

Ramon Pascal Lundqvist (foto: VI Images).

Broederliefde

Zijn broer speelt een belangrijke rol in het leven van de nu 21-jarige Ramon Pascal. “Het is niet zo dat we dagelijks contact hebben, maar ik heb zo lang met hem samen gevoetbald. Niet alleen bij clubs, maar ook op straat. We waren altijd aan het voetballen.” Zijn broer ging samen met hem mee naar Nederland, toen PSV bij Ramon Pascal op de deur klopte. “Ik ging van Kalmar FF, de plaatselijke profclub, naar het grote PSV en mijn broer ging spelen bij FC Eindhoven, dat was de eerste keer dat we niet samenspeelden.”

'Ik wil nu presteren bij NAC. Als team moeten we stappen zetten om in de eredivisie te blijven' - Ramon Pascal Lundqvist.

Dat maakte het gewenningsproces van Ramon Pascal wat gemakkelijker. “De Zweedse cultuur verschilt niet zo veel van de Nederlandse. Het is hier ook koud, dus ook daar hoefde ik niet aan te wennen. Natuurlijk was het lastig om niet thuis in Zweden te zijn, maar ik had maar één droom en daarvoor moest ik vertrekken.”

Zweedse team

Die droom van Ramon Pascal is om de Europese top te bereiken en om te spelen in het Zweedse nationale elftal. “Ik weet dat het nog heel ver weg is. Maar ik geloof erin dat je bepaalde stappen moet zetten om het grote doel te bereiken. Ik wil nu zoveel mogelijk minuten maken bij NAC om veel ervaring op te doen in de eredivisie. Daarna wil ik natuurlijk stappen omhoog maken, maar het belangrijkste is om nu te presteren bij NAC. Als team moeten we stappen zetten om in de eredivisie te blijven.”