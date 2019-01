Fred Grim hoopt dat Vincent Janssen voor sportieve toekomst kiest: 'Hij kan hier sterker uitkomen'

De huidige oefenmeester van RKC weet nog goed dat hij Janssen zelf naar Almere City haalde, de club waar hij toen trainer was. “We hadden weinig middelen, ik moest zelf heel vaak op pad om spelers te bekijken. Ik werd getipt dat er een aantal spelers van de A1 van Feyenoord weg moesten. Ik ben gaan kijken, Vincent maakte een hele frisse en goede indruk. Hij had een goede werkethiek en kon ook goede goals maken.”

Er waren meerdere clubs met interesse, maar Grim had het juiste verhaal. “Hij had veel vertrouwen in onze samenwerking. We moesten wel echt aan de slag met hem, hij moest stappen maken. Maar hij wilde beter worden. Hij was goed te coachen, stond open voor leermomenten. Uiteindelijk werd hij goed genoeg dat hij op ging vallen en heeft hij met AZ een bewuste keuze gemaakt.”

Keuzes

Daarna ging het snel en maakte hij een miljoenentransfer naar Tottenham Hotspur. Te snel? Ik had toen niet het idee dat het te snel ging. Het ging wel snel, maar je moet toch je goals maken en goede wedstrijden spelen. Hij liet het op dat moment echt wel zien. Maar dan gaat het er wel om dat je de juiste keuzes maakt.”

"Als Tottenham morgen bij mij op de stoep staat, denk ik dat ik ook heel enthousiast word" - Fred Grim over de keuze van Vincent Janssen

Of de Engelse club de juiste was? Grim weet het antwoord niet, maar snapt de keuze van de Ossenaar wel. “Als Tottenham morgen bij mij op de stoep staat, denk ik dat ik ook heel enthousiast wordt. Dat moet je niet vergeten. Maar het was wel meteen een paar niveautjes hoger.”

Janssen had bij Spurs pech met Harry Kane als concurrent, maar vooral ook met blessures. Nu is hij fit, maar hij heeft geen uitzicht op speeltijd. “Het klinkt hard. Maar als een grotere club niet verder met je wil, dan willen ze ook echt van je af. Dan hebben ze een ander of willen ze een ander. Zo werkt het dan. Wat het met je doet? Op het moment zelf is het allemaal vrij negatief. Maar ik denk wel dat het een jongen is die, wanneer hij door deze fase heen is, hier sterker uit weet te komen.”

Fred Grim als beste trainer en Vincent Janssen als beste speler in de Jupiler League eind 2014 (foto: VI Images).

Toekomst

Engelse en Spaanse clubs worden in verband gebracht met Janssen, maar ook vanuit China is interesse. “Als ik Vincent was zou ik nog zeer zeker voor het sportieve gaan”, geeft Grim aan. “Hij is nog jong. Maar je moet vooral een goed gevoel hebben. Je moet met de mensen om je heen afstemmen of de keuzes die je gaat maken ook de goede zijn.”

Een hereniging met Grim is wat de RKC-trainer betreft wel een optie. “Hij mag hier zeker komen. Maar dat is denk ik niet realistisch. Het allerbelangrijkste is dat hij moet gaan spelen, minuten maken. Het heeft geen nut om op de bank te gaan zitten.”