60 kilo cocaïne gevonden tussen bananen: straatwaarde drie miljoen euro De cocaïne zat tussen de bananen. (Foto: politie)

BREDA - De politie heeft dinsdag een partij van ongeveer 60 kilo cocaïne gevonden bij een distributiecentrum in de regio Breda. De drugs zaten verstopt in dozen bananen. De straatwaarde is ongeveer drie miljoen euro.

Geschreven door Raymond Merkx

De politie had aanwijzingen dat een groep criminelen het distributiecentrum gebruikte om de drugs naar Nederland te smokkelen. Bij controle zagen de agenten meerdere pakketten cocaïne in een vrachtwagen. Om welk distributiecentrum het precies gaat, is onduidelijk. De politie heeft de drugs in beslag genomen en vernietigd. Niemand is aangehouden.