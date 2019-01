Megaklus voor Heijmans: miljoenen voor onderhoud van landingsbanen op Schiphol

ROSMALEN - Een vliegende start van het nieuwe jaar voor Heijmans uit Rosmalen. Het bouwbedrijf mag verschillende start- en landingsbanen op Schiphol gaan onderhouden. Dat zorgt jaarlijks voor ongeveer 84 miljoen euro aan omzet. De contracten zijn dinsdag getekend.

Het gaat om de start- en landingsbanen van terminal één en twee. Ook mag het bedrijf alles om de banen heen aanpakken, zoals taxibanen, dienstwegen, borden en verlichting.

De uitvoering start in april dit jaar. De contracten gelden sowieso voor drie jaar. De klus kan tot totaal negen jaar verlengd worden.

Nog een opdracht

Deze maand sleepte Heijmans ook al een andere grote opdracht binnen. Het bedrijf heeft een voorlopig contract gekregen voor renovatiewerkzaamheden in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Dat is een klus van 68,5 miljoen.