Is de weg één grote glijbaan? Met een slipcursus ben je beter voorbereid

Vol in de remmen, bewust slippen en allemaal dingen doen die je normaal gesproken juist het liefst wil voorkomen op de weg: een slipcursus kan best spannend zijn. Maar als je eenmaal over die angst heen bent, leer je dus hoe je het makkelijkste uit een slip komt zodat je dit in de praktijk kunt toepassen.

Uit een slip komen is nog niet zo makkelijk

Zelfs als je best aardig kunt rijden, is een slipcursus nog niet zo makkelijk. Zo gaat de eerste 'slip' bij onze verslaggever niet zo soepel. "Ik deed een hoop niet goed hè?", vraagt hij aan de instructeur. "Nee, je deed inderdaad een hoop dingen niet goed", aldus de instructeur van verkeerscentrum Leeuw in Eindhoven. Zijn advies? "Blijf kijken in je rijrichting en stuur als een wereldkampioen in die rijrichting."

Beluister hoe onze verslaggever meedoet aan een slipcursus.

Paul Post doet een slipcursus

Dat blijkt een fantastische tip, want de tweede poging gaat veel beter. "Blijf kijken naar de rijrichting en niet naar het obstakel, want dan doe je intuïtief het juiste", aldus Paul Post.

Niet alleen voor beginners

Een slipcursus is zeker niet alleen voor beginnende automobilisten, maar net zo nuttig voor ervaren bestuurders. Goed kunnen rijden, betekent namelijk niet dat je nooit in een gevaarlijke situatie terechtkomt bij gladheid.

Verslaggever Paul Post heeft er in ieder geval vertrouwen in na de cursus. "Ik heb er wat van opgestoken. Als ik de komende dagen in de slip raak, doe ik één ding en dat is blijven kijken in de rijrichting en dan hoop ik dat het allemaal goedkomt."

Voor woensdag is er code geel afgekondigd in het hele land, het KNMI waarschuwt voor gladheid.

