Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Na nieuws over comeback komt Krezip meteen met een nieuwe single Krezip tijdens een concert in 2009. (Foto: ANP)

TILBURG - Het houdt niet op met het nieuws rond de comeback van Krezip. Nadat ze maandag bekendmaakten dat ze op Pinkpop staan én een show in Ziggo Dome geven, heeft Krezip dinsdag hun nieuwe single uitgebracht. Het nieuwe nummer heet Lost Without You.

Geschreven door Rebecca Seunis

Ook was het nummer dinsdag Track Van De Dag op 3FM. Het nummer met bijbehorende clip is hieronder te beluisteren. Krezip speelde het nummer dinsdagavond bij De Wereld Draait Door. Fans waren er heel erg over te spreken, blijkt aan de vele reacties op Twitter.



LEES OOK: Reünie Krezip is een feit, band treedt op tijdens Pinkpop en in Ziggo Dome Krezip hield het na een succesvolle carrière in 2009 voor gezien. Zangeres Jaqueline Govaerts ging solo verder. Maar een langverwachte comeback kon qua timing niet beter. “Het is tien jaar geleden dat Krezip stopte en Pinkpop bestaat dit jaar vijftig jaar. Een reünie voor ons veertigste, hoe cool is dat?! Let’s fucking celebrate”, aldus de zangeres.