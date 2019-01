Boef scheurde met 300 kilometer per uur over Brabantse wegen, rapper krijgt 1,5 jaar rijontzegging

Boef kreeg woensdag zijn straf te horen in de rechtbank in Breda (archieffoto)

BREDA - Boef mag anderhalf jaar lang geen motorvoertuig besturen. Dat heeft de rechtbank in Breda woensdag bepaald. Ook moet hij 6500 euro storten in een schadefonds voor verkeersslachtoffers. De rapper stond terecht omdat hij met snelheden tot bijna driehonderd kilometer per uur tussen Eindhoven en Tilburg reed.

Boef, artiestennaam van Sofiane Boussaadia, moest voor de kantonrechter komen voor drie grote snelheidsovertredingen op de A67, A2 en A58, begin juni 2016.

Snelle auto

Hij reed toen in een Audi RS 6 met snelheden van tegen de 300 kilometer per uur over de A58 naar Tilburg. De rapper scheurde ook in een BMW met 165 kilometer over de Bosscheweg in Tilburg en Berkel-Enschot, waar dikke bomen direct langs de weg staan en passeerde hij andere auto's over de linkerbaan.

Volgens de rechter heeft Boef 'levensgevaarlijk gereden'. De rechter is ook beducht voor kopieergedrag door fans van de rapper. "Hij gebruikte de weg als een racebaan!"

Filmpjes op internet

De 'race' werd vanuit de auto gefilmd en op internet gezet. De video's werden massaal bekeken op YouTube en Dumpert. De filmpjes dienden voor de rechtbank als bewijs voor zijn rijgedrag.

Justitie eiste tijdens de zitting 2,5 jaar rijontzegging en twee weken voorwaardelijke hechtenis en een geldboete. In het vonnis van de rechtbank werd van de geëiste rijontzegging, een jaar voorwaardelijk opgelegd. "Boef moet zich wel drie keer bedenken voordat hij weer zoiets boeferigs doet", aldus de persrechter na afloop. De advocaat van de rapper overweegt in hoger beroep te gaan.

Cursus CBR

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) trok eerder al tien maanden zijn rijbewijs in en verplichtte hem om een EMG-cursus te volgen: een Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer. Ook kreeg hij al 2250 euro aan verkeersboetes.

Het is niet voor het eerst dat Boef voor de rechter moest verschijnen. In januari 2017 werd hij veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur, waarvan de helft voorwaardelijk.

Belediging politie

Volgens de rechtbank in Breda had hij de politie beledigd en zich niet gehouden aan een gedragsaanwijzing die hij kreeg nadat hij in september 2016 was opgepakt.

In mei 2017 kreeg hij twintig uur taakstraf voor het vernielen van een politieauto in Zoetermeer. Hij was twee maanden daarvoor op die wagen gesprongen om een foto te maken.