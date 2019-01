Dode bij frontale botsing tussen auto's in Zeeland

ZEELAND - Bij een ongeluk met twee auto's op de Bergmaas in Zeeland is woensdagmorgen iemand om het leven gekomen. Een Tesla en een andere auto botsten rond negen uur frontaal op elkaar.

Een andere persoon is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Drie ambulances, de brandweer, politie en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De weg is volledig afgesloten.



Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.