Man uit Oosteind leverde zuur voor heroïneproductie, eis: drie jaar cel

DEN HAAG - Een leverancier voor tuinbouwproducten uit Oosteind misleidde een chemiebedrijf en kon zo duizenden liters zuur kopen voor het maken van heroïne. Dat kwam woensdag naar voren tijdens de rechtszaak tegen de zogenoemde 'Haagse heroïnefamilie'. Dingeman van D. (49) hoorde drie jaar celstraf tegen zich eisen.

De heroïnebende uit Den Haag runde overdag een kwekerij voor paprika's in Bergschenhoek (Zuid-Holland), maar 's avonds en 's nachts zaten ze daar in hun drugslab. Volgens het OM waren er in totaal twaalf verdachten bij betrokken, onder wie vier broers, een neef en hun zwager. De aanklager eiste woensdag voor de rechtbank in Den Haag straffen oplopend tot negen jaar cel.

Heroïne uit morfine

De hoogste strafeisen waren voor de broers die volgens het OM het bedrijf leidden en de criminele activiteiten aanstuurden. De heroïne maakten ze uit morfine, die zij bewerkten met grote hoeveelheden chemische stoffen als azijnzuuranhydride en natriumcarbonaat.

Het leverde in 2017 op zijn minst 500 kilo heroïne op, aldus de aanklager, die was bestemd voor Frankrijk en Duitsland. Voor zover hem bekend is het de eerste keer in Nederland dat een heroïnelab tot vervolging leidde.

'Toneelstuk' van Dingeman

Grondstoffenhandelaar Dingeman van D. heeft volgens het OM ,,met een toneelstuk het chemische bedrijf Univar misleid'' om duizenden liters chemicaliën aan de drugsbende te kunnen leveren. De aanklager geloofde niets van de verklaring van hem en de broers dat het spul werd gebruikt voor de schoonmaak.

Volgens de aanklacht zou Dingeman in 2017 valse documenten hebben verstrekt aan diverse bedrijven die van niks wisten. Daarin suggereerde hij dat hij het zuur nodig had om leidingen schoon te houden in de tuinbouwsector. In werkelijkheid ging alles naar het drugslab.

De verdachte werkt bij een bekend familiebedrijf in Oosteind dat actief is als leverancier van tuinbouwproducten. Het bedrijf zelf is niet verdacht.

Dekmantel

Tegen een Haagse vrouw die als katvanger fungeerde, is zes maanden cel geëist wegens valsheid in geschrifte. Het OM ziet de broers van de familie van Turkse komaf en tussen de 43 en 56 jaar, als spil van de criminele organisatie. Het tuinbouwbedrijf met locaties in Zuid-Holland (Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker en Maasdijk) was puur een dekmantel, zei de aanklager.

De politie kwam de bende begin 2017 op het spoor, plaatste heimelijk camera's en tapte vele gesprekken af.