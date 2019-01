'Titelfavorieten en outsiders', bondscoach Gerben de Knegt positief over WK veldrijden

EINDHOVEN - Met Mathieu van der Poel en Marianne Vos zijn er kanshebbers op goud tijdens het WK veldrijden. Vos gaat zaterdag in het Deense Bogense voor haar achtste wereldtitel, Van der Poel hoopt na drie WK's zonder zege op zondag eindelijk de regenboogtrui weer aan te mogen trekken.

In 2015 won Van der Poel in het Tsjechische Tábor de wereldtitel. De jaren daarna was hij vaak oppermachtig in het veldrijden, behalve tijdens het WK. Drie keer kwam Wout van Aert als eerste over de finish. Zondag boekte Van der Poel in Hoogerheide zege nummer 26 van het seizoen, het geeft hem een goed gevoel richting het WK. "Maar ik ben hier volgens mij een keer 22ste geweest, toen reed ik nadien voor mijn gevoel mijn beste WK. Het doet er dus niet echt toe."

Tekst gaat verder onder de beelden van de eerste wereldtitel van Van der Poel.

Achtste titel?

Het is een aardig rijtje: 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014. In die jaren kroonde Vos zich tot wereldkampioen veldrijden. Een achtste titel is niet ondenkbaar. Ze heeft laten zien nog altijd bij de beste dames te horen, voor het eerst in haar carrière won ze dit seizoen de wereldbeker. Na haar derde plek in Hoogerheide gaf Vos al aan dat het WK wat haar betreft mag komen. "Ik verwacht dat het een mooie strijd gaat worden."

Tekst gaat verder onder de beelden van de laatste wereldtitel van Vos.

Naast de zeven wereldtitels van Vos werd nog twee keer een Nederlandse dame wereldkampioen veldrijden. Twee keer was het een Brabantse die op het hoogste podium stond: Daphny van den Brand (2003) en Thalita de Jong (2016), De afgelopen twee jaar was de Belgische Sanne Cant de sterkste.

Verwachting De Knegt

"We zijn bij de elite categorieën en de U23 vrouwen titelfavoriet. Bij de andere categorieën zijn we de outsiders voor een podiumplek", zegt bondscoach Gerben de Knegt.

"Het parcours in Bogense vormt voor iedereen een raadsel. Door de kwakkelende weersomstandigheden rond het vriespunt kan het een glad parcours worden, maar zeker ook een licht modderparcours", aldus De Knegt.

Brabantse delegatie

De Knegt heeft flink wat Brabantse renners in zijn WK-selectie opgenomen. Naast Van der Poel zijn ook David van der Poel, Corné van Kessel, Sieben Wouters en Stan Godrie geselecteerd. Bij de vrouwen vormt Vos samen met Maud Kaptheijns de Brabantse inbreng. Ook bij de beloften mannen (Ryan Kamp, Maik van der Heijden en Mees Hendrikx) en beloften vrouwen (Inge van der Heijden en Yara Kastelijn) is er flink wat inbreng vanuit onze provincie. Bij de junioren kreeg Noah Vreeswijk als enige Brabander een oproep.

