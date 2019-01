Fons (41) is chroom-6-slachtoffer: 'Ik ben een levende tijdbom'

Terwijl hij gebaart naar de plek waar de werkplaats ergens zat op het revisieterrein van de NS in Tilburg, vertelt Fons hoe het er aan toe ging. In 2004 was hij werkloos en als tegenprestatie moest hij voor zijn uitkering werken bij het re-integratieproject tROM. Het was een manier om mensen in het arbeidsritme te houden en snel weer te laten uitstromen naar een andere baan. De gemeente Tilburg was trots op het project.

Maar werken bij tROM was niet zo gemakkelijk. Op de museumtreinen van Nedtrain die geschuurd werden, zat verf met daarin chroom-6. Fons: ”De eerste dag had ik niet meteen door hoe vervelend dat schuren was zonder beschermingsmiddelen, maar na verloop van tijd kreeg ik last van mijn buik en borst. Moest ik spugen, vaak met bloed erbij. Ik vluchtte vaak naar buiten of meldde me ziek.”

Maar ze waren streng. Als je je te vaak of te lang ziek meldde, dan werd je gekort op je uitkering, zo vertelt Fons: “Je werd als een slaaf behandeld”. Heeft hij er wel eens iets van gezegd? Fons: ”Ik zei dat het niet goed was, dat we in deze omstandigheden niet konden werken. Zonder werkschoenen of mondkapjes en geen afzuiging”. Er werd niets met de klachten gedaan.

Een van de treinen die is geschuurd in Tilburg. (Archieffoto)



Woedend

Donderdag is Fons uitgenodigd om de resultaten te horen van het onderzoek naar chroom-6 bij tROM. Hij is niet de enige. Zeker 800 mensen hebben gewerkt in de stof van tROM. Fons hoopt op erkenning. Hij heeft ademhalingsklachten en last van zijn hart en voelt zich alsof hij een levende tijdbom is die elk moment de diagnose kanker kan krijgen.

“Woedend ben ik. Die baas van toen hoeft echt niet in mijn buurt te komen. Hij wist het. Hij zat de hele dag in zijn kantoor met de deur dicht en de airco aan. Hij kwam nooit op de werkvloer. Mijn gezondheid gaat achteruit. Ik lig er ’s nachts wakker van. Geestelijk maakt het je kapot."

Kanker

Het is logisch dat de oud-werknemers van tROM zich druk maken over hun verleden bij de treinen. Toxicoloog Martin van den Berg van de Universiteit van Utrecht, bevestigt dat chroom-6 je DNA kan veranderen. ''Dat gebeurt niet als je maar een enkele keer verf met chroom-6 erin geschuurd hebt. Maar hoe langer en intensiever je in de stof met chroom-6 gestaan hebt, des te meer je gezondheid gevaar loopt."

Van den Berg vervolgt: "Je DNA verandert en zorgt ervoor dat je op verschillende plaatsen in je lichaam kanker kunt krijgen. De meest voorkomende soorten kanker zijn dan longkanker en kanker in de neus".

Volgens Van den Berg weten we al zeker 20 tot 40 jaar dat chroom-6 kankerverwekkend is. "Je kunt je er tegen beschermen. Kapjes, mondmaskers, je huid goed beschermen. Als je dat doet is het risico nihil.'' Maatregelen die in Tilburg volgens Fons Tannebaum niet getroffen werden.

Donderdag om 11:30 uur worden tijdens een persconferentie de resultaten van het onderzoek door de Onderzoekscommissie gepresenteerd. De persconferentie is live te zien op onze site.