Brabant goed voorbereid op winters weer: voldoende strooizout en honderden werkers

EINDHOVEN - Brabantse gemeenten zijn goed voorbereid op winters weer. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant langs alle gemeenten. Zo worden de wegen in en buiten de bebouwde kommen sneeuwvrij gemaakt, is er voldoende strooizout aanwezig en zijn er ten minste 470 medewerkers op de been.

Van de 62 aangeschreven gemeenten hebben er 42 antwoord gegeven op onze vragen. Er wordt niet altijd overal gestrooid. Zo wordt in nagenoeg alle woonwijken niet meteen gestrooid. Dat blijkt in alle gevallen omdat er te weinig verkeer door die straten rijdt waardoor het zout niet goed in de weg kan trekken.

Uitzonderingen die in de meeste gemeenten gelden, zijn wijken waar verzorgingshuizen, ziekenhuizen, scholen en winkelcentra zijn. Daar worden de wegen wel meteen sneeuw- en ijsvrij gemaakt. Bijna alle gemeenten hebben een gladheidsbestrijdingsplan op hun website staan. Alleen Boekel niet.

Welke weg wel en welke niet

Alle gemeenten stellen wel prioriteiten aan waar ze strooien. Er wordt altijd op hoofdwegen, busroutes en hoofdfietspaden gestrooid en meestal binnen 1,5 tot 3 uur.

Bij lang aanhoudende vorst en sneeuw wordt ook in woonwijken gestrooid en op secundaire wegen. Bijna overal worden doodlopende wegen en wegen die op een erf aansluiten overgeslagen.

Genoeg voorraad

Nagenoeg alle gemeenten zeggen voldoende strooizout op voorraad te hebben. Er wordt wel een slag om de arm gehouden omdat niet kan worden voorzien hoeveel sneeuw er nog gaat vallen.





Bergeijk, Bladel, Cranendonck en Oirschot hebben zelf geen voorraad strooizout, maar kunnen via leveranciers wel altijd aan voldoende zout komen.

470 mensen aan het werk

Om al dat strooizout te verwerken, worden ten minste 470 mensen ingezet. Dat zijn onder meer mensen die de wagens besturen, coördinatoren van de gemeenten en monteurs. In Eindhoven werken de meeste mensen tegen de gladheid: 50.

In Baarle Nassau de minste: 2. Overigens zijn dit de cijfers wanneer er preventief en onder relatief normale omstandigheden wordt gewerkt.









Meer mensen bij extreem weer

Bij extreme en acute sneeuwval zijn er meer mensen beschikbaar om de klus te klaren. Gemiddeld komen er per gemeente tussen de vijf en tien mensen bij.

Eindhoven springt er in die zin uit. Voor elke wagen die er rondrijdt, 40, is er 1 persoon extra achter de hand. Als daar alle coördinatoren, werfmedewerkers en monteurs bij worden opgeteld zijn er in totaal meer dan 100 mensen beschikbaar. “Maar”, zo zegt een woordvoerder, “die zijn nooit allemaal tegelijk aan het werk.”

De provincie lijkt dus goed voorbereid op winterse perikelen. Het enige dat nog ontbreekt is de sneeuw!