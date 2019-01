Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Veel minder sneeuw dan verwacht: maximaal 1 tot 3 centimeter Het lijkt allemaal mee te gaan vallen met de sneeuw woensdag. (Foto: Manfred Richter, Pixabay)

EINDHOVEN - De hoeveelheid sneeuw die we woensdag kunnen verwachten, lijkt veel minder te worden dan in eerste instantie verwacht. Ging MeteoGroup woensdagochtend rond zeven uur nog uit van een sneeuwdek in heel de provincie van vijf tot acht centimeter. Rond negen uur geeft het weerbureau aan maximaal één tot drie centimeter sneeuw in Brabant te verwachten.

Geschreven door Sandra Kagie



De sneeuw lijkt Brabant zowel links als rechts te passeren, geeft weervrouw Grieta van Spannenburg van MeteoGroup aan. De voorspelde problematische ochtendspits viel woensdag al erg mee. De sneeuw liet langer op zich wachten dan voorspeld. Ook lijkt het erop dat veel mensen uit voorzorg hebben besloten bijvoorbeeld thuis te werken. De ANWB sprak zelfs voor een woensdag over een rustige ochtendspits. En om tien uur was heel het land zelfs filevrij.

In het westen en midden van de provincie is de eerste sneeuw inmiddels wel gevallen. Zo vielen in Rijen bijvoorbeeld de eerste vlokjes om tien over negen. Er valt wat sneeuw in Hoogerheide (Foto: Melanie Franken Oerlemans)

LEES OOK: Eerste sneeuw valt in het westen van de provincie