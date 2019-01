Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Eerste sneeuw valt in het westen van de provincie Beeld Buienradar: Sneeuwsituatie die rond 9:45 uur wordt verwacht Foto: Ab Donker

EINDHOVEN - In het uiterste westen van de provincie sneeuwt het. De sneeuw valt woensdag echter later dan eerder verwacht. We hebben dan ook niet te maken gehad met een problematische ochtendspits, zoals dinsdag aangekondigd. Toch gaat heel Brabant volgens weervrouw Grieta Spannenburg van MeteoGroup woensdag wit kleuren. Met uiteindelijk een sneeuwdek van zo’n vijf tot acht centimeter in heel de provincie.

Geschreven door Sandra Kagie

De ANWB gaf woensdag rond acht uur aan dat de sneeuw in de ochtendspits 'tegen de weersverwachtingen in boven Zeeland en Zuid-Limburg blijft steken'. Er stond rond acht uur nog geen tachtig kilometer file in Nederland. "Zelfs voor een woensdag is dat weinig", concludeert de verkeersdienst. In Zeeland sneeuwt het woensdagochtend vroeg al en volgens Spannenburg zal het uiterste zuidwesten van de provincie als eerste te maken krijgen met sneeuw. “Halverwege de ochtend zal de rest van de provincie dan volgen”, geeft ze aan. Het blijft volgens de weervrouw lang sneeuwen. “Zeker ook vanavond hebben we er nog mee te maken”, zegt ze. Voor de woensdagavondspits zou dit volgens haar gevolgen kunnen hebben. LEES OOK: Is de weg één grote glijbaan? Met een slipcursus ben je beter voorbereid De ANWB geeft woensdagochtend rond zeven uur aan dat weggebruikers heel de dag rekening moeten houden met winterse omstandigheden. Volgens de verkeersdienst zal de meeste sneeuw gaan vallen in het midden en zuidoosten van het land. "Daar zullen de problemen voor het verkeer dan ook het grootst zijn, vooral tijdens de avondspits", verwacht de ANWB. De NS rijdt woensdag, zoals dinsdag aangekondigd, met een aangepaste dienstregeling. Er rijden twintig procent minder treinen in heel het land. Er rijden bijvoorbeeld minder intercity's tussen Utrecht en Eindhoven en tussen Breda en Dordrecht. Ook rijden er minder sprinters tussen Oss en Den Bosch. Foto: Ab Donker