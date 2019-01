Hondje Bo dood gevonden in sloot na flinke zoektocht: 'Ze is aangereden'

ASTEN - Puppy Bo is woensdagochtend dood gevonden in een sloot bij Asten. Het beestje was een maand vermist. Na talloze zoektochten van vrijwilligers, volgt nu de rauwe werkelijkheid. “Huilen, huilen en nog eens huilen. Dit is verschrikkelijk", vertelt Kim van Horrik, schoondochter van het baasje van Bo.

Opeens kwam woensdagochtend het telefoontje: ‘Bo ligt dood in de sloot’. Een familielid ging kijken. Het bericht klopte. “Je bent dan machteloos. Dit is een verschrikkelijke afloop. We kunnen alleen maar huilen”, vertelt Kim. Zij coördineerde de zoekacties. Het baasje zelf was te aangeslagen om te reageren.

Aanrijding

“We hebben Bo naar een dierenarts gebracht, om de doodsoorzaak vast te stellen”, vervolgt ze aangeslagen. De arts vertelde dat Bo was aangereden. “We zullen nooit weten of ze door de aanrijding in de sloot is beland, of dat iemand haar erin heeft gegooid.” De pup zou bij de vondst al één tot twee dagen dood zijn.

De rossige labradoodle was sinds oudejaarsavond vermist. De hond van zeven maanden oud was heel erg bang voor vuurwerk en was waarschijnlijk zo geschrokken dat ze wegliep. Daarna werd alles uit de kast getrokken om het dier te vinden.

Helikopter

Er werden drones en nachtcamera's gebruikt. Ook werd een grootse zoekactie georganiseerd op 12 januari. "Zeker 140 mensen zochten mee. We weten niet hoe we ze moeten bedanken", zegt Kim. Bovendien waren er plannen om een crowdfundingactie op te zetten voor het huren van een helikopter. Dit ging echter niet door.

Binnenkort wordt het beestje gecremeerd. “Rust zacht in de hondenhemel."