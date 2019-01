Deel dit artikel:













Ontwerper van Carnaval Festival is niet blij met nieuwe poppen: 'Ik vind ze niet mooi' Bart Outmayer ontwierp de poppen van Carnaval Festival.

DRUNEN - 96 jaar is Bert Outmayer uit Drunen. Een beetje slechthorend, maar nog helemaal bij de pinken. Begin jaren tachtig ontwierp hij met Joop Geesink de poppen voor de attractie Carnaval Festival in de Efteling. Hij is er trots op. Maar met de aanpassingen die de Efteling gaat doen, is hij niet blij.

Geschreven door Tom van den Oetelaar

De 'rode neuzen show' is 35 jaar oud en toe aan een opknapbeurt. De Efteling geeft de poppen een uiterlijk dat beter past bij het huidige tijdsbeeld, zo laat het attractiepark woensdag weten. Poppen krijgen bijvoorbeeld traditionele Afrikaanse klederdracht, in plaats van neusringen en kroeshaar. Maar als we Outmayer het nieuwe ontwerp laten zien, is hij onaangenaam verrast. "Ik vind ze niet mooi. Het ziet er niet zo gezellig uit." LEES OOK: Efteling past Carnaval Festival aan, kroeshaar en neusringen kunnen niet meer Stereotypen die als racistisch kunnen worden ervaren, Outmayer was er niet mee bezig toen hij van de bedenker van Carnaval Festival, Joop Geesink, de vrije hand kreeg bij het ontwerpen van de poppen. "Je dacht er vroeger niet bij na. Een negertje had kroeshaar, dacht ik. En dan maakte je dat gewoon." Bert Outmayer, begin jaren tachtig, aan het werk in Carnaval Festival

Loekie de Leeuw

Joop Geesink, geestelijk vader van Loekie de Leeuw, bedacht Carnaval Festival. Outmayer heeft goede herinneringen aan het maken van de attractie. "Joop en ik waren twee handen op een buik. Hij gaf me een krabbeltje en zei: dit moet het worden. En ik wist precies wat hij wilde." Geesink bedacht dat alle poppen een rood neusje moesten krijgen. Outmayer kwam met het idee van de zwaaiende handjes. Na al die jaren is Outmayer nog steeds blij met de attractie. "Ik vind het wel leuk als kinderen zeggen dat ze het heel leuk vinden. Daar ben ik best een beetje trots op ja."