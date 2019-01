Verdachte familiedrama Kaatsheuvel meldde zich dinsdag nog voor hulp: 'Hoe droevig is het?'

Het onderzoek in Kaatsheuvel is nog in volle gang. (Foto: Erik Haverhals/FPMB)

KAATSHEUVEL - Het familiedrama in Kaatsheuvel had voorkomen kunnen worden als de 28-jarige man die wordt verdacht van de dood van zijn 64-jarige moeder op tijd was opgenomen. Volgens zijn broer Rini kwam de verdachte echter steeds voor een dichte deur te staan.

Volgens Rini, die nota bene zelf de politie tipte dat zijn broer ’s nachts voor de deur stond, kampte zijn broer al geruime tijd met psychische problemen. Er is, mede op Rini’s advies, bovendien meermaals geprobeerd om hem onder te brengen bij een instelling. Bij Amarant en de GGZ was er echter geen plek voor de 28-jarige man, zegt hij.

“Dinsdag nog stond hij op eigen initiatief met een koffer vol kleren bij z’n psychiater om opgenomen te worden. Maar ja. Geen plek en geen geld, hè", treurt Rini.

Droevig

Voor Rini, die toegeeft dat het contact met zijn broer niet altijd even soepel verliep, werd zijn vrees zodoende werkelijkheid. “Ik had al lang in de gaten dat het niet goed met hem ging, maar je weet hoe dat kan gaan met de jongste van het gezin. Ik denk dat ons mam hem de hand boven het hoofd heeft gehouden, want het blijft tenslotte wel haar zoon. Ze maakte de situatie rooskleuriger dan ik in de gaten had. Ik begin nu pas in de gaten te krijgen dat de ex van mijn broer uit voorzorg bij mijn moeder verbleef. Voor mijn moeder is dat noodlottig afgelopen. Het is gewoon klote. Hoe droevig wil je het hebben?”

'Ongelooflijk'

Eerder op dinsdag meldde zich al een bekende van het gezin, die anoniem wenst te blijven. “Ik schaam me bijna dat ik reageer, maar dit gaat me écht aan het hart. Er deugt helemaal niks aan de psychische zorg in Nederland en Brabant in het bijzonder. Die jongen heeft al lange tijd zware psychische problemen. Hij heeft nota bene zelf naar hulp gezocht, maar nooit gekregen. Hulp die hij al lang had móéten krijgen.”

“Het is zo ontzettend dubbel. Zijn moeder was álles voor hem. Hij hield ongelooflijk veel van haar. Dit is gewoon ongelooflijk.”

