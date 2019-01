Mooie prijs uit Venetië voor regisseur Jetse Batelaan van Theater Artemis in Den Bosch

De Zilveren Leeuw is de prijs van de Biënnale in Venetië voor jong theatertalent. Volgens de jury verdient Batelaan de prijs omdat hij 'op het toneel een magie tot stand weet te brengen die zelfs de meest cynische kijker overtuigt.' Batelaan wordt ook geprezen omdat hij theater voor kinderen, dat volgens de jury soms als tweederangs wordt gezien, de belangrijke plaats geeft die het verdient.





'Het Verhaal van het Verhaal' wordt de openingsvoorstelling van de Biënnale in Venetië. (foto: Kurt van der Elst)

We zijn trots

Theater Artemis legde twee jaar geleden voor het eerst contact met de Biënnale. Dit jaar speelt het Bossche gezelschap twee voorstellingen in Venetië. 'Het Verhaal van het Verhaal' dat in september in première ging, wordt de openingsvoorstelling van het Venetiaanse kunstfestival. Ook 'Oorlog' staat op het programma in Venetië.

Theater Artemis laat het in een eerste schriftelijke reactie bij de mededeling 'We zijn trots.'









De Gouden Leeuw, de Venetiaanse prijs voor een succesvolle loopbaan in het theater gaat dit jaar naar de Duitser Jens Hillje.

Bijzonder theater

De Zilveren Leeuw voor Jetse Batelaan is een mooie opsteker voor Theater Artemis. Het Bossche gezelschap dat al jaren een heel eigen visie op jeugdtheater heeft, doet het al lang erg goed. Het succes werd al ingezet onder de vorige artistiek leider, de in 2016 overleden Floor Huygen. Ook onder Jetse Batelaan brengt Artemis bijzondere voorstellingen die op een heel eigen manier belangrijke thema's aankaarten en veel positieve recensies krijgen.

De Biënnale van Venetië is een internationale kunstmanifestatie. Het evenement bestaat sinds 1895.