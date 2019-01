Chaos in Oisterwijk: lange wachtrijen voor spoorbomen door kapotte trein

"De trein vervoerde onder meer auto's en stond stil op de overweg bij de Moergestelseweg in Oisterwijk", vertelde een vrouw die vlakbij de overweg werkt. "De trein blokkeerde hier de hele overweg". Ook andere overwegen in Oisterwijk - naar Heukelom en richting het dorp - waren vanwege de treinproblemen dicht.

Langs de spoorbomen

Voor de gesloten overweg aan de Moergestelseweg stonden tientallen auto's en fietsers te wachten. Verschillende mensen probeerden toch langs de spoorbomen te steken, hoewel dat gevaarlijk en verboden is.

Je moet donderdagochtend veel geduld hebben voor de spoorwegovergangen in Oisterwijk. (Foto: Toby de Kort)

"Ik ben bij Heukelom onder de spoorbomen doorgegaan", gaf een van de automobilisten toe. "Anders lukte het écht niet... Het duurde even voordat ik doorhad dat alles muurvast stond. Maar toen ik door allerlei auto's werd ingehaald, viel het kwartje. Ik reed naar voren, zag de trein stilstaan en ben toen gegaan. Super gevaarlijk. Ik snap niet dat er niet iemand bij de overweg wordt gezet, om het verkeer te begeleiden."

Gestrande reizigers bij station Oisterwijk. (Foto: Toby de Kort)

Het is niet de eerste keer dat dit probleem zich voordeed in Oisterwijk. "Vorig jaar iets van twintig keer", vertelt een inwoner van het dorp. Meestal is er geen instantie aanwezig en mogen inwoners het zelf oplossen."

Stopbussen

Vanwege de problemen zette de NS stopbussen in tussen Tilburg, Oisterwijk en Boxtel.

Vanwege de gesloten overwegen ontstond een lange file in Oisterwijk. (Foto: Toby de Kort)