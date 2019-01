'Oproep IS voor aanslag tijdens concert met dj Tiësto'

BREDA - Terroristen van Islamitische Staat hebben hun volgers online opgeroepen een aanslag te plegen tijdens het concert dat zangeres Mariah Carey en dj Tiësto donderdagavond in Saudi-Arabië geven. Dat meldt de Engelse tabloid Daily Mail.

Carey treedt tijdens het concert in Jeddah op met meerdere artiesten. De Bredase dj Tiësto is een van hen. IS zou het concert zien als on-islamitisch. Op aan IS-gelieerde websites zouden foto's circuleren van een concertposter met daarop de vlag van Islamitische Staat geplakt.

Grote pr-campagne

Het concert van Tijs Verwest - zoals Tiësto in het echt heet - en Carey werd vorig weekend aangekondigd en vindt plaats in het King Abdullah Economic Center in de Saudische stad Jeddah.

De aankondiging leidde tot meerdere kritische reacties, onder meer van Amnesty International . "We vinden we dat ze moeten nadenken of ze geen onderdeel zijn van een grote pr-campagne van de Saudische prins", legde woordvoerder Emile Affolter maandag uit.

"Het is op dit moment slechter dan ooit gesteld met de mensenrechten. We maken ons zorgen over de rechten voor vrouwen. Ook worden mensenrechtenactivisten in de gevangenis gegooid en daar mishandeld."