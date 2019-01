Grootste hengstenkeuring ter wereld in Den Bosch 'voor de beste wedstrijdpaarden van morgen'

DEN BOSCH - Duizenden paardenliefhebbers en handelaren van over de hele wereld zijn tot en met zondag in De Brabanthallen in Den Bosch voor de KWPM hengstenkeuring. Jonge hengsten worden door een deskundige jury beoordeeld met het oog op het dekken. Er wordt door de jury vooral gelet op lichaamsbouw en de oefeningen die de paarden in de piste uitvoeren. Het doel van de hengstenkeuring is om paarden met de beste genen te selecteren.

Want met een goede dekhengst en de juiste merrie is de kans op een nakomeling die uitblinkt in bijvoorbeeld het springen of dressuur een stuk groter. Voor toppaarden worden astronomische bedragen betaald en Nederland is met het fokken van die paarden een toonaangevend land. Om het internationale karakter van de hengstenkeuring te benadrukken heet het evenement tegenwoordig dan ook KWPN Stallion Show.

'Hét fokkerijevenement van het jaar'

Eén van de bezoekers is Steffi Verhagen uit Boekel. BN-er geworden door 'Boer zoekt Vrouw', maar in het dagelijks leven 'hengstenboer', zoals ze haar beroep zelf noemt. Met een eigen paardenbedrijf en dekhengst Hennesey is zij vier dagen in De Brabanthallen te vinden.

"Dit is hét fokkerijevenement van het jaar. Daar moet ik bij zijn. Ik kom hier dan ook al jaren en de meeste mensen in de paardenwereld kenden mij ook al van voordat ik op tv kwam met Boer zoekt Vrouw. Voor mij is het hier netwerken en het speuren naar talent. Of jonge paarden bij ons passen of bij klanten van ons. Nergens komt de sport en de fokkerij zo goed samen als hier."

Rentree Totilas

Behalve het keuren zijn er ook tal van paardenshows. Klapstuk is de tijdelijke rentree van Totilas. Het meest besproken paard ter wereld maakt op vrijdagavond zijn opwachting in de show 'Black Magic'. Het dressuurpaard dat met Edward Gal furore maakte en jarenlang een klasse apart was met scores van boven de 90%. Samen met enkele van zijn nakomelingen komt hij in de piste voor de show 'Black Magic.'

'Samen met Roel'

Steffi kijkt daar naar uit. "Totilas is het meest bijzondere dressuurpaard ooit en ik vind het geweldig om hem nog eens te zien. Op vrijdagavond is Roel er ook bij en ga ik samen met hem naar die show kijken."

Want zeg je Steffi, dan zeg je na de afgelopen reeks van Boer zoekt Vrouw ook Roel. De twee veroverden in dat programma voor een miljoenenpubliek de harten van de kijkers maar vooral ook van elkaar. Ook maanden na de uitzending is het stel nog steeds samen.

'Met de liefde gaat het goed'

"Gelukkig wel. Met de liefde gaat het nog steeds goed. Maar Roel komt niet uit de paardenwereld, dus gaat hij hier vrijdag ook eens meemaken met waar ik het altijd over heb en mee bezig ben."