Doden in Belgisch drugslab zijn 22, 23 en 25 jaar oud Foto: Jozef Bijnen/SQ Vision

EKSEL - Het derde slachtoffer dat dood werd gevonden in het drugslab in het Belgische Eksel is een 22-jarige Armeniër uit Valkenswaard. Dat bevestigt het Belgisch parket donderdagmiddag aan Omroep Brabant. De andere twee slachtoffers van 23 en 25 jaar komen uit Eindhoven.

Geschreven door Marlou van den Broek

Maandagnacht trof de politie drie lichamen aan in het drugslab. De drie mannen zijn waarschijnlijk in hun slaap overleden na het inademen van giftige gassen. Tip

Een anonieme tipgever attendeerde de meldkamer in Eindhoven op een drugslab in Eksel en liet doorschemeren dat er ‘mogelijk lichamen in het pand zouden liggen’. Bij de loods, die op de hoek van de Kiefhoekstraat en de Zandstraat ligt, zagen agenten inderdaad het eerste lichaam bij de deur liggen. De twee andere slachtoffers lagen tussen de chemische vaten. In de loods werden synthetische drugs geproduceerd. De loods deed de laatste jaren dienst als bandencentrale en autogarage. LEES OOK: Twee mannen die dood werden gevonden in Belgisch drugslab komen uit Eindhoven Het is de eerste keer dat in België doden zijn gevallen in een drugslab.