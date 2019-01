Deadline Day is spannend bij NAC, maar de focus ligt op het belangrijke duel met De Graafschap

ZUNDERT - Op het trainingscomplex van NAC heerst donderdagmiddag gezonde spanning. Dat heeft twee redenen. Het is de laatste dag dat clubs uit Nederland nieuwe spelers aan mogen trekken voor de rest van het seizoen. Daarnaast wacht vrijdag een belangrijke wedstrijd, uit bij hekkensluiter De Graafschap.

"Er is genoeg spanning, daar komt de Deadline Day nu extra bij", zegt trainer Mitchell van der Gaag. "We gaan kijken of er nog wat gaat gebeuren. Het zijn altijd die dagen dat er op het laatste moment nog dingen gebeuren, dat kan bij ons ook. We hebben gesprekken gehad, we moeten kijken wat daar uit gaat komen. Het wordt een lange dag."

NAC was nog op zoek naar een centrale verdediger en de club is er op Deadline Day in geslaagd die te vinden. Het gaat om Dorian Dervite, die wordt gehoord van Charleroi. Het gaat om een 30-jarige Fransman.



Van der Gaag is er dus maar druk mee, maar tegelijkertijd is hij met zijn ploeg in voorbereiding op de wedstrijd tegen De Graafschap. "De focus ligt absoluut op vrijdagavond, dat is het belangrijkste."

LEES OOK: 'NAC heeft op het eerste oog goed gehandeld op transfermarkt'

Geen knikkende knieën

Het besef van het belang van De Graafschap-NAC is wel duidelijk bij de spelers. "Maar je moet nu niet met knikkende knieën die wedstrijd ingaan. Er zijn nog vijftien finales te gaan. We weten wat we moeten doen", geeft Gianluca Nijholt aan.

"Het kan daar spoken, bij De Graafschap met het publiek dat er achter gaat staan. We moeten rustig blijven, terwijl we strijd leveren. Maar dat zijn woorden. We moeten er nu voor zorgen dat het met daden laten zien."

Finale

Er zijn in de winter een paar nieuwe spelers naar Breda gekomen. Die spelers weten volgens Nijholt ook wat hen te wachten staat. "Het is niet dat we morgen even lekker een wedstrijdje gaan ballen, het is echt een finale."