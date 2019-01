Vergeet zonneparken en windmolens, we gaan lekker vliegeren

Van Heijningen heeft inmiddels contact gehad met de gemeente Drimmelen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. “Er is hier veel meer ruimte dan in de Randstad. Ik fiets hier vaak in de omgeving. Het zou fantastisch zijn om dat hier voor elkaar te krijgen.”

Alternatief

Kitepower is een nieuwe vorm van duurzame energie die wordt opgewekt met een enorme vlieger van tachtig vierkante meter. Wanneer de vlieger stijgt, drijft de lier een dynamo aan in het grondstation. In principe blijft de vlieger continu in de lucht. Ze stijgt en daalt daarbij telkens tussen de honderd en vierhonderdvijftig meter. De stroom die op deze manier wordt opgewekt, is genoeg voor zo’n 150 huishoudens. In tegenstelling tot windmolens, is de vlieger nauwelijks te zien of te horen en heeft ze geen slagschaduw.

“We zouden in eerste instantie graag een locatie willen hebben voor een jaar. Het liefst landbouwgrond zonder snel- of spoorwegen in de buurt. Het stuk grond is vooral bedoeld voor duurtesten”, legt Van Heijningen uit. Het bedrijf heeft al een testlocatie in Zuid-Holland. Hier wordt nu vooral de software getest.

Dat Erik van Heijningen zijn oog heeft laten vallen op de gemeente Drimmelen is niet helemaal toevallig. De gemeenteraad ging vorig jaar akkoord met de aanleg van honderdvijftig hectare zonnevelden.

Zuinig op grond

Een gemiste kans volgens de Oosterhouter: “We hebben alle landbouwgrond in de toekomst hard nodig. Daar ga je toch geen zonnepanelen op leggen. Plaats ze op daken van huizen of fabrieken. Honderdvijftig hectare, dat zijn 230 voetbalvelden. Wij vragen maar één klein voetbalveldje. Bovendien kunnen de koeien gewoon blijven grazen.”

Volgende maand presenteert Kitepower haar plan bij de gemeente Drimmelen. Een woordvoerder laat weten dat ze in principe enthousiast zijn. Maar eerst willen ze meer weten over de details.