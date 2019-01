Deel dit artikel:













Onveilig gevoel in de trein? Met nieuwe app kun je conducteur roepen bij problemen Het station in Breda.

BREDA - Iedereen die zich wel eens onveilig voelde in de trein, kent het gevoel: ik zou willen dat de conducteur hier was. De NS start met een app waarmee je de conducteur kunt roepen als er iets niet in de haak is. Het is een proef van een half jaar, die start in het zuiden van het land. In onze provincie gaat de NS reizigers informeren op de stations van Eindhoven, Tilburg en Breda.

Geschreven door Tom van den Oetelaar

Als een reiziger melding maakt via de app, komt dat binnen bij de meldkamer van de NS. De meldkamer geeft het door aan de conducteur en die gaat poolshoogte nemen in de coupé en lost het probleem op. Reizigers op het station van Breda reageren positief op de app: "Jongeren zijn tegenwoordig gevaarlijker, vooral in de avond", zegt een meisje. "Ze zijn aangeschoten en dan hebben ze sneller het idee dat ze wat kunnen doen." Stoeien en vechten

Een ander meisje beaamt dat: "Ik heb wel eens meegemaakt dat er een paar jongens waren die een beetje gingen stoeien en vechten in de trein. Dat hoeft van mij niet per se. Als ze dan kunnen worden aangesproken, is dat wel positief." Maar een jongen die we spreken, denkt niet dat hij er ooit gebruik van gaat maken. Ook hij maakt dronken medereizigers mee. "Maar niet zo gek dat er meteen bewaking moet komen. Dat is niet echt gevaarlijk." Het gaat volgens de NS om een kleinschalige proef van een half jaar. De proef start in het voorjaar. ls het een succes, dan wordt de app landelijk ingevoerd.