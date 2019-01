De boerenkoolmetworstvlaai valt in de smaak: 'Zelfs opa en oma zijn rookworsten aan het voorsnijden'

De bakker is totaal overrompeld en verrast door al die belangstelling. “Nadat Omroep Brabant als eerste heeft bericht over onze boerenkoolmetworstvlaai, heb ik elk radio- en tv-station aan de lijn gehad. We draaien helemaal door."

“We zijn met man en macht aan het produceren", zegt Mark, die samen met collega Bram en groenteman Bart van Lent de boerenkoolmetworstvlaai bedacht. “Vrijdag in alle vroegte gaan we in de bakkerij vijfhonderd kilo boerenkoolstamp verwerken tot vlaaien, het is hier een gekkenhuis. We hebben zelfs opa en oma ingeschakeld, die allebei in de tachtig zijn, om de rookworsten voor te snijden.”

Oma is honderden rookworsten in plakjes aan het te snijden voor de boerenkoolmetworstvlaai.





Kilo's kaas en liters bechamelsaus

De getallen die Mark opsomt zijn om te duizelen. “Om aan de vraag te voldoen hebben we ook dertig kilo geraspte oude kaas staan om over de vlaai te strooien. En op dit moment zijn we ook nog eens bezig met het maken van honderden liters bechamelsaus.”

LEES OOK: Eet smakelijk: de boerenkoolmetworstvlaai is de nieuwe Brabantse carnavalssnack

Druk, druk, druk!

De bakker zou zich op dit moment het liefst in tweeën willen opdelen. “Het is druk, zo druk. We zijn volop aan het voorbereiden om te gaan bakken, maar ik zit vrijdagmorgen ook nog bij een landelijk radiostation, tv-ploegen komen vrijdag langs en de telefoon gaat continue. Het is echt een gekkenhuis, maar wel heel erg leuk.”