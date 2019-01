Dronken man dreigt met vuurwapen in Moergestel, arrestatieteam grijpt in

MOERGESTEL - Een arrestatieteam heeft donderdagavond een gewapende man opgepakt in Moergestel. De man was volgens een politiewoordvoerder 'erg dronken' en dreigde met een vuurwapen. Hij zat buiten op de trap van een appartementencomplex op de Schoolstraat.

Agenten waren naar het appartementencomplex gekomen nadat de politie telefoontjes kreeg van mensen uit het complex over de verdachte man.

Dreigementen

Nadat de man zijn wapen liet zien, dreigde hij volgens een omstander iedereen neer te schieten die in zijn buurt zou komen. De politie zette de omgeving af en omwonenden moesten binnen blijven.

Het arrestatieteam slaagde er uiteindelijk in om de man aan te houden. De man had een boodschappentas bij zich. Volgens een omstander zat er drank in de tas.