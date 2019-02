Deel dit artikel:













Sneeuw leidt nog niet tot problemen op de weg, waarschuwing voor gladheid De A2 bij Boxtel vrijdagochtend om 5.15 uur. (Foto: Sandra Kagie)

EINDHOVEN - Ga je vrijdagochtend de weg op, houd dan rekening met gladheid door bevriezing of sneeuw. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat en de ANWB. Het advies is, waar nodig, je snelheid aan te passen, wat meer afstand te houden en te proberen niet onnodig te remmen of onverwachte stuurbewegingen te maken. Rond zeven uur heeft de sneeuw nog niet tot problemen op de wegen geleid.

Geschreven door Sandra Kagie



Het sneeuwfront dat vrijdagochtend vroeg over onze provincie trok, trekt tijdens de ochtendspits naar het noorden. De hoeveelheid sneeuw die is gevallen, is niet enorm. Het levert vrijdagochtend wel mooie plaatjes op. Het KNMI waarschuwt met code geel voor gladheid door sneeuw(resten) en bevriezing van natte weggedeelten. De NS laat vanwege de sneeuwval tot 10.00 uur minder treinen rijden in het oosten en zuidoosten van Nederland en tussen Eindhoven en Amsterdam.