Politie noemt verdwijning Bart van Betuw 'zorgwekkend': mogelijk is hij nog in Bavel geweest

ROSMALEN/BAVEL - De politie noemt de verdwijning van Bart van Betuw uit Rosmalen ‘zorgwekkend’ en 'een groot raadsel'. Van Betuw (53) verliet op 2 januari zijn appartement aan de Herman Moerkerklaan. Volgens de politie is uit onderzoek gebleken dat hij op die dag nog in de omgeving van Bavel is geweest.

Mogelijk had Van Betuw een afspraak in Bavel, zo laat de politie weten. Daarna is hij in elk geval nog gezien bij zijn appartement in Rosmalen. Hij ging daar op 2 januari rond kwart over tien 's avonds weg. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem.

Op het moment van zijn verdwijning droeg Van Betuw een halflange, blauwe gewatteerde jas en een zwarte broek, donkere schoenen en een donkerkleurige trui. Hij is op 2 januari mogelijk ook nog op station ’s-Hertogenbosch Oost geweest.

'We maken ons zorgen'

De recherche is sinds begin januari betrokken bij de vermissing. “Het is voor ons een groot raadsel waar hij gebleven is. En we houden rekening met verschillende scenario’s. We maken ons zorgen om de toestand van Bart en hopen dat mensen ons kunnen helpen”, zegt de recherche.





In een bosgebied van landgoed De Wamberg in Berlicum werd eerder gezocht met onder meer zestig vrijwilligers van het Veteranen Search Team naar sporen. Die zoektocht leverde niets op.

Ook andere manieren om achter de verblijfplaats van Van Betuw te komen, hebben geen resultaat opgeleverd.