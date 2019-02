Deel dit artikel:













Middelvingers en spugen: bestuurders boos omdat ze moeten omrijden vanwege een ongeluk Hoofdagent Jip roept iedereen op om respectvol om te gaan met hulpdiensten als er een ongeluk is gebeurd.

EINDHOVEN - Hoofdagent Jip van de politie Veldhoven-Waalre is erg geschrokken van de reacties van automobilisten die dinsdag op de Anthony Fokkerweg in Eindhoven werden omgeleid omdat er een dodelijk ongeluk was gebeurd. Hij laat weten dat er iemand over zijn tenen reed en op zijn schoenen spuugde. “We leiden jullie niet expres om”, zegt hij.

Geschreven door Marlou van den Broek

Dinsdag botste een auto frontaal op een vrachtwagen op de Anthony Fokkerweg in Eindhoven. De bestuurder van de auto, een 47-jarige man uit Eindhoven, kwam hierbij om het leven. Hoofdagent Jip was ter plaatse om het verkeer om te leiden. “Wij waren noodgedwongen om alle bestuurders het industrieterrein op te sturen, waardoor een aantal mensen de weg kwijtraakten”, zegt hij op Facebook. “Ik vind het ook niet leuk om u de verkeerde kant op te sturen, maar soms kunnen we helaas niet anders.” Boze blikken en middelvingers

Jip laat weten dat er een hoop bestuurders waren die hem vriendelijk vroegen hoe ze het beste om konden rijden, maar dat er ook een hoop mensen waren die hem minder vriendelijk behandelden. “Tot mijn stomme verbazing zag ik een auto hard op mij afrijden en vol op de rem trappen terwijl het raampje open ging”, gaat hij verder. “Ik hoorde de bestuurder roepen: jullie regelen ook altijd alles, klote, stomme, kut politie! Ik kon niet anders dan verbaasd kijken. Toen hij wegreed, floepte ik het eruit: ‘U ook nog een fijne dag meneer!’” Ook staken bestuurders hun middelvinger op en kreeg hij veel boze blikken. De hoofdagent wil iedereen het volgende bericht meegeven: “Als de politie u vraag om te keren, is dat met een reden. Behandel een ander zoals u zelf ook behandeld zou willen worden. Daar wordt de wereld een stuk leuker van.”