Wouter rijdt de hele nacht in zijn strooiwagen: ‘Je moet altijd klaarstaan’

Glimlachend zit hij achter het stuur van zijn ‘bakbeest’. Met een druk op de knop gaat de sneeuwschuiver naar beneden. Na negen uur werken, ziet hij er nog opvallend fris uit. “Koffie en worstenbrood in de pauzes, dat is het belangrijkst”, lacht hij. “Dit doen we natuurlijk maar een tiental dagen per jaar. Heerlijk dat we weer mogen.”

Vrijheid

Aan motivatie heeft hij geen gebrek. “We gaan door totdat alles schoon is. Half werk doen we niet”, zegt hij, terwijl de sneeuw metershoog naast zijn schuiver omhoog spuit “Dit werk geeft je vrijheid. Het belangrijkste is dat je anderen helpt om veilig thuis te komen.”

Bekijk hier een stuk van Wouters rit en lees verder.



Je zou verwachten dat weggebruikers dolblij zijn dat de weg schoon wordt gemaakt. Toch wordt Wouter regelmatig gehinderd. Ook nu parkeert een bestuurder vlak voor zijn schuiver. “Ze kijken nergens naar. Sommigen zien ons alleen maar als last. Maar zonder ons liggen alle wagens tegen elkaar aan.”

400 ton

In totaal vertrekken vanuit het Pekelpaleis in Breda 54 strooiwagens. Alleen al voor de gemeente Breda was zeker 400 ton strooizout nodig. Dan zijn de snelwegen nog niets eens meegerekend. De strooiers pakten 600 kilometer rijweg en 250 kilometer fietspad in hun stad aan.



Tegen het eind van de ochtendspits zat het werk van Wouter en zijn collega's erop. “Zo, nu kunnen we eindelijk gaan slapen.”

Wouter was sinds middernacht aan het werk. (foto: Omroep Brabant)





Tonnen aan strooizout gingen er doorheen. (foto: Omroep Brabant)