Zonder betaalbare huurhuizen geen oplossing voor verloederde vakantieparken

DEN BOSCH - DEN BOSCH - Zolang er niet genoeg betaalbare huurhuizen worden gebouwd in Brabant en er geen betere zorg wordt geboden aan hulpbehoevenden wordt het een hels karwei de problemen op vakantieparken goed aan te pakken.

Daar was iedereen het over eens tijdens een bijeenkomst vrijdag in het provinciehuis. Op verzoek van Provinciale Staten mochten deskundigen hun zegje doen over een rapport waaruit blijkt dat twee van de drie Brabantse vakantieparken zijn verloederd.

Zowel wethouders, een vertegenwoordigster van de GGD West-Brabant als bewoners en eigenaren van vakantieparken waren het er over eens dat op de parken vooral mensen wonen voor wie geen betaalbaar huis beschikbaar is. Bijna alle insprekers pleitten er voor om de problemen per park en per gemeente aan te pakken. Maatwerk was het meest gehoorde woord.

Willem Kraanen, één van de schrijvers van het vernietigende rapport schetste de kern van het probleem: “Brabant heeft behalve de Efteling en een aantal andere pretparken niet zoveel toeristische aantrekkingskracht. Het strand is in Nederland heilig”.

Eigen boontjes doppen

Het gevolg is dat de vakantieparken niet zoveel toeristen trekken als gewenst is. Kraanen: “Daar staat tegenover dat de vraag naar huizen in Brabant enorm is. Brabantse recreatie-ondernemers zijn mensen die graag hun eigen boontjes doppen en die geven aan die vraag toe”.

Wethouder Martien de Bruijn van Rucphen onderstreepte dat. “De druk op recreatieondernemers is enorm. Wij zouden graag meer instrumenten hebben om dat probleem te lijf te gaan”.

Onderkant van woningmarkt

Daniëlle Steenbergen van de GGD West-Brabant: “Wij zien de noden van de mensen. Gemeenten moeten teams oprichten met professionals die buiten de hokjes durven denken. Zij moeten zich verdiepen in bewonersgroepen en naar oplossingen zoeken voor mensen aan de onderkant van de woningmarkt”.

Marijn van Zundert, wijkagent op de veelbesproken camping Fort Oranje was het er mee eens. "Help mensen die hulpbehoevend zijn. Wat je nu ziet is dat kwetsbare mensen op campings door criminelen meteen worden ingezet voor bijvoorbeeld het knippen van henneptoppen".

Probleem verplaatsen

Arthur van Disseldorp van de Recron, een belangenorganisatie van recreatieondernemers, had weinig goeds over voor gemeenten. Volgens hem sluiten de meeste gemeenten de ogen voor de problemen omdat ze te ingewikkeld zijn. “Sommigen treden in verkiezingstijd hard op en verplaatsen zo de problemen naar buurgemeenten. Er zijn maar weinig gemeenten die een lange termijnvisie hebben”, aldus Van Disseldorp.

Hij had ook kritiek op het provinciebestuur. “Brabant kwam nooit naar interprovinciaal overleg over vakantieparken. De provincie kwam pas in actie toen de SBS-camera’s op camping Fort Oranje stonden”, aldus de Recronbestuurder. Overigens is de provincie volgens hem wel wakker geschud en wordt er nu actie ondernomen.

Spookburgers

Jeanette Vos sprak namens bewoners van een vakantiepark in Hilvarenbeek die moeten vertrekken. “Dat zijn allemaal hardwerkende Nederlanders die vaak gescheiden zijn en voor wie geen andere huizen zijn. Dan heb je vier opties”, zei ze. “Bij vrienden op de bank, naar een veel te duur hokje van een paar vierkante meter, dakloos, of naar een recreatiepark. Het gebrek aan huizen brengt duizenden Nederlanders in problemen. Als die mensen nu ook nog eens weg moeten wordt de druk nog groter met spookburgers, daklozen en mensen met psychische problemen tot gevolg".