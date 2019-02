Boezemvriend van Akhter dood gevonden in drugslab België, 'Dit had niet gehoeven'

EINDHOVEN - "Het is zo zwaar". Het zijn de eerste woorden van Akhter Hagi (38), de beste vriend van Alain Cruze. Hij excuseert zich voor zijn tranen. Het ongeloof overheerst nog steeds, net als toen hij hoorde dat zijn beste vriend een van de doden was in het bedrijfspand in het Limburgse Eksel in België. Hagi kan nog steeds niet geloven dat Alain er niet meer is.

Het is dinsdagavond 29 januari iets voor tienen als Hagi een appje krijgt van een vriend. Alain is dood. Dat is alles wat er staat. Hagi belt hem. "Dit zijn geen leuke grappen hoor", zegt hij. Maar het blijkt geen grap. Het lichaam van Alain, 25 jaar oud, is gevonden in een loods in België. Wat hij daar deed, weet niemand. Wel dat er in aanloop naar deze zwarte dag moeilijk contact met hem te krijgen was.

Hij was zo verstandig. Hij wilde echt de verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen leven.

Beste vrienden

Hagi leerde Alain zo'n acht jaar geleden kennen op een feestje. Het klikte meteen. Een week later kwamen ze elkaar tegen in Woensel, op straat. Ze raakten weer in gesprek en vanaf dat moment zagen ze elkaar bijna elke dag. Ze noemden elkaar liefkozend 'broer'. "Ik was ook echt een soort oudere broer voor hem", vertelt Hagi. "Hij was zo verstandig. Wilde alles leren en verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen leven. Dat wilde hij dan ook goed leiden. Goed zorgen voor de mensen die hij lief had".

Op zijn 18e liet Alain, die van oorsprong uit Burundi kwam, zich bekeren tot de Islam. Hij was dan ook een graag geziene gast in de Arrahmaan Moskee in Eindhoven. Regelmatig was hij daar te vinden. Ook qua werk ging het hem goed, zegt Hagi. "Hij werkte bij een bedrijf in Eindhoven waar hij machines bediende. Hij kreeg er veel kansen en daar was hij dankbaar voor. Zo kon hij er verschillende certificaten en diploma's halen en dat deed hij dan ook." Toch besloot Alain uiteindelijk om bij dat bedrijf weg te gaan.

Kindje op komst

Over zijn familie was Alain altijd heel gesloten. Zelfs zijn goede vrienden wisten maar weinig. "Zijn ouders zijn gescheiden toen hij jong was. Met zijn vader had hij nauwelijks contact en ook met zijn moeder liep het niet altijd even soepel. Hij wilde er eigenlijk niet zoveel over kwijt". Zijn doopnaam Ntwari gebruikte hij dan ook nauwelijks. Het werd voor iedereen Cruze.



Hagi drukte hem op het hart om het contact met zijn moeder goed te houden. Nog een paar weken en dan zou hij vader zijn geworden van een dochter. Iets waar hij enorm naar uitkeek, zegt Hagi. "Hij was zo trots als een pauw. Hij werd vader! Dan zou hij laten zien wat er nodig was om een goede vader te zijn".

Een jaar geleden verhuisde hij uit Woensel naar Tongelre, waar hij samenwoonde met zijn vriendin. Zo raakte hij een beetje uit het zicht. Kwamen Alain en Hagi voor die tijd nog bijna dagelijks bij elkaar over de vloer, nu werd er vooral veel gebeld. "Dat gebeurt. Hij kreeg zijn leven daar met zijn vriendin en zijn kindje op komst, maar we spraken elkaar bijna dagelijks", zegt Hagi".

Onbereikbaar

Dat verandert in de periode voor het drama in Eksel. Hagi belt hem veelvuldig maar krijgt geen contact. ook op berichtjes reageert hij niet. Uit wanhoop plaatst Hagi uiteindelijk reactie onder een laatste post van Alain op Facebook. "Toen reageerde hij wel. Maar niet veel later gebeurde het weer. Ik kon hem dagenlang niet bereiken. Uiteindelijk belde hij heel kort. Dat alles goed was en dat hij in België zat. Toen ik hem vroeg wat hij daar deed, zei hij mij dat te vertellen als hij terug was. Dan zou hij bij mij langskomen".

Dit had niet gehoeven. Het heeft hem zijn leven gekost.

Waar hij mee bezig was hoorde Hagi nooit meer van hem, maar uit de media. Een drugslab. Hagi kan het nog steeds niet geloven. "Alain vertelde mij wel eens dat hij zich zorgen maakte over de toekomst. De verantwoordelijkheid over een kindje was eng. Kon hij het allemaal wel aan? Ook financieel?. Maar dít had niet gehoeven. Het heeft hem zijn leven gekost. Als ik had geweten waar hij mee bezig was dan had ik alles op alles gezet om hem dit niet te laten doen".

De lichamen van de drie omgekomen mannen zijn nog in België. Er wordt sectie op verricht om te achterhalen waar de mannen precies aan zijn overleden. Als het lichaam van Alain Cruze wordt vrijgegeven zal hij worden begraven op de islamitische begraafplaats in Eindhoven.