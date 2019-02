Eerste twee marathons zitten erop, deze week nog 5 marathons in 5 continenten te gaan

KAAPSTAD - Arno en Meriem Triest hebben er net een marathon in Kaapstad op zitten, maar met hardlopen zijn ze deze week nog lang niet klaar. Donderdag liepen ze een marathon op Antarctica, vrijdag in Perth, zaterdag in Dubai, zondag in Madrid, maandag in Santiago di Chili en dinsdag doen ze nog een laatste in Miami. “We zijn niet zo van de standaard dingen”, zegt Arno.

Het pasgetrouwde stel uit Putte houdt niet zo van een zon-zee-strand-huwelijksreis. In plaats daarvan doen ze mee aan de World Marathon Challenge: zeven marathons lopen in zeven dagen op zeven continenten. Veel mensen verklaren ze voor gek, onder andere omdat ze geen hotels boeken, maar vliegtuig in, vliegtuig uit gaan.

“We vragen het onszelf ook af: zijn we niet helemaal gek geworden? Maar toch gaat alles tot nu toe goed”, vertelt de triatleet. “We hebben nu alweer binnen vierentwintig uur twee marathons gelopen.”

De twee zijn nu in Kaapstad, maar vrijdagavond vliegen ze naar Perth. “Gisteren kwamen we van de Zuidpool af, en hier in Zuid-Afrika is het 32 graden. In Perth wordt het ook weer heel warm.”

Goed voor de gezondheid?

Veel mensen vragen zich af hoe het lichaam zich kan herstellen met zo veel hardlopen en zo weinig slaap. “De vlucht van vanavond is een lange zit, dus hopelijk kunnen we in het vliegtuig uitrusten. Het is een luxe vlucht, dus we kunnen lekker met de benen omhoog”, laat Arno weten.

Het stel heeft er in ieder geval keihard voor getraind: zeker twaalf à dertien uur per week liepen ze hard. Voor Meriem was het wel even wennen, want zij deed alleen aan krachttraining en had tot vorig jaar nog nooit een marathon gelopen.

“We houden van gekke dingen doen en van avontuur. En we zochten een uitdaging die we samen aan konden gaan”, zegt Arno. Voor deze uitdaging moeten ze wel 35.000 euro neerleggen. “Je moet er wat voor over hebben, maar het gaat tot nu toe lekker. Hopelijk kunnen we het zo volhouden.”